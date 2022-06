Il sito web ufficiale di ShonenJump+, variante online della rivista fisica di Weekly Shonen Jump, ha annunciato che la Parte 2 del manga di Chainsaw Man, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, avrà inizio il 13 luglio 2022 meditante, chiaramente, i sistemi online Shueisha.

Chainsaw Man Parte 2: ecco la data di inizio del manga

Il caporedattore di ShonenJump+, Yuta Momiyama, ha svelato che il manga continuerà comunque ad essere serializzato su MANGA Plus in contemporanea e in lingua inglese, spagnola, thailandese, francese e portoghese.

Ricordiamo che la seconda parte della serie in questione riprenderà la narrazione con l’arco narrativo scolastico (Gakko-hen) e sarà serializzata attraverso il sito web e l’applicazione di Shonen Jump+. La prima parte del manga di Chainsaw Man è stata pubblicata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali.

Ispirato al manga è, inoltre, in arrivo l’adattamento anime nel corso del 2022 e in Italia sarà disponibile, sottotitolato, per Crunchyroll.

In più, il più recente one-shot autoconclusivo realizzato da Tatsuki Fujimoto stesso, Goodbye Eri (disponibile per la lettura integrale su MANGA Plus), avrà diritto ad una versione cartacea in volume in uscita esclusivamente per il Giappone e negozi online il 4 luglio.

A proposito di Chainsaw Man

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 91 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, è in fase comincerà attraverso l’applicazione di Shonen Jump+ (Shueisha) il 13 luglio 2022.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 10 volumi disponibili.

Ricordiamo che l’adattamento anime in uscita nel 2022 è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La trasposizione arriverà anche in Italia, sottotitolata, per Crunchyroll.