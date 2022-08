Annunciato al Lucca Comics & Games 2021, Star Comics ha lanciato anche in Italia il nuovo fenomeno manga mondiale: Kaiju No. 8. Il manga è scritto e disegnato da Naoya Matsumoto ed ha esordito sulla piattaforma digitale Shonen Jump+ (controparte della storica rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha) il 3 luglio 2020. La serie attualmente vanta 43 capitoli raccolti in 5 tankobon.

Tutto quello che dovete sapere su Kaiju No. 8

Di cosa parla Kaiju No. 8?

Di cosa parla Kaiju No. 8? Eccovi una breve sinossi:

Kaiju: mostri giganteschi che improvvisamente appaiono portando morte e distruzione lungo la loro strada. Il Giappone è il paese al mondo col più elevato tasso di occorrenza di queste calamità, al punto che i membri delle Squadre di Difesa Speciali istituite appositamente per combatterli vengono considerati autentici eroi nazionali – come la bella e glaciale MinaAshiro, acclamato comandante della Terza Unità.Ma c’è anche chi sognava di combattere questi mostri in prima linea e non ce l’ha fatta, e dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto si è arreso e ora dà il suo contributo occupandosi della rimozione e dello smaltimento delle imponenti carcasse dei kaiju abbattuti. È questo il caso di Kafka Hibino, disilluso trentaduenne tanto encomiabilmente solerte nel lavoro quanto trascurato e dedito a vizi come l’alcolismo nel tempo libero. Ma proprio quando il nuovo collega Leno lo pungola a tal punto da riaccendere in lui l’ardore di un tempo, inducendolo a decidere di tentare per un’ultimissima volta l’esame d’ammissione ai corpi di difesa, in una strana circostanza una bizzarra creatura s’insinua nel suo corpo trasformandolo in un uomo-Kaiju, il cui livello di potenza e pericolosità è tale da farlo finire nella lista nera delle stesse Forze di Difesa con il nome in codice “Kaiju No. 8“. Come potrà, ora, mantenere quella promessa che molti anni prima fece proprio a Mina, sua amica d’infanzia: “un giorno combatteremo i kaiju fianco a fianco”…?

I personaggi

Oltre al protagonista, già menzionato nella sinossi, Kafka Hibino, scopriamo anche gli altri personaggi principali di Kaiju No. 8.

Kafka Hibino (al centro)

È un componente delle forze difensive ed ex addetto allo smaltimento carcasse Kaiju per la società Monster Sweeper Inc. Dopo che un kaiju è riuscito ad unirsi al suo corpo ha ottenuto l’abilità di evolversi in una versione antropomorfa di esso.

Mina Ashiro (la quarta a partire da sinistra)

È il capitano della terza divisione delle forze di difensive e amico di infanzia di Kafka Hibino.

Leno Ichikawa (il secondo a partire da sinistra)

Ha stretto amicizia con Kafka Hibino nel periodo in cui hanno lavorato presso la Monster Sweeper Inc. Dopo aver scoperto il segreto del suo amico, Leno lo ha aiutato ad entrare nelle forze di difesa assieme a lui.

Kikoru Shinomiya (la prima a partire da sinistra)

È la sorella minore del Direttore Generale delle forze di difesa, Isao Shinomiya, è componente della terza divisione. Dopo che la base Tachikawa è stata distrutta, Kikoru si è trasferita nella prima divisione.

Leggete il primo capitolo gratuitamente

Attraverso il proprio sito ufficiale, Star Comics ha reso disponibile gratuitamente per la lettura il primo capitolo di Kaiju No. 8. Per leggerlo, e farvi una idea di quello che vi attende, basterà cliccare sull’immagine.

Le edizioni italiane

Partiamo dal primo volume di Kaiju No. 8, acquistabile dal 23 marzo. È disponibile in una doppia versione: regular “normale” e con degli allegati in regalo che accompagneranno anche l’uscita dei volumi 2 e 3. L’edizione con allegati sarà disponibile fino a esaurimento scorte in fumetteria, libreria e store online mentre quella priva di allegati sarà acquistabile anche in edicola. Il volume 2 singolo sarà disponibile dal 20 aprile 2022.

Troveremo questi gadget:

I tre puzzle potranno essere accostati per formare un’unica immagine.

Il primo volume inoltre è disponibile anche in Limited Edition, con una sovraccoperta a colori con effetti speciali, un mini poster interno e delle pagine a colori extra assenti nelle altre edizioni. La Limited Edition sarà distribuita anche con un set di segnalibri in allegato, che avranno delle finiture diverse a seconda del canale di vendita: metallizzato per le fumetterie e PVC trasparente per librerie e store online. Questa edizione è uscita in contemporanea al numero 1 in versione Regular, il 23 marzo.

Abbiamo poi l’edizione Variant Cover, acquistabile dal 23 marzo a tiratura limitata in fumetteria, libreria e store online, caratterizzata una sovraccoperta a colori con effetti speciali, pagine a colori a inizio volume e un set di 4 illustration card in regalo in allegato.

Infine, il Kaiju No. 8 – Monstrous Box raccoglie in anteprima i volumi 1 e 2 in edizione regolare ed è disponibile da oggi il 16 marzo, una settimana prima dell’uscita del volume 1 e con circa un mese di anticipo rispetto all’uscita del numero 2. In allegato a esso una spilletta, un portachiavi, un magnete e una Star Card da collezione.

Acquistate la Monstrous Box su Amazon

A fine ottobre, in occasione di Lucca Comics and Games 2022, verrà pubblicato Kaiju No. 8 Volume 5 sia in versione Regular che in una esclusiva Variant Cover Edition, realizzata niente meno che da Marco Checchetto, grande artista italiano nonché uno dei disegnatori di punta della Marvel (per la quale ha lavorato a The Amazing Spider-Man, Daredevil, Venom e tanti altri).

I numeri del nuovo fenomeno manga

L’opera ha ricevuto tanti consensi dalla critica specializzata e le vendite/visualizzazioni accumulate non fanno che comprovare questi consensi.

Il manga ha ricevuto una nomination al 14° Manga Taisho nel 2021 e si è piazzato al 6° posto con 58 voti; ha vinto il contest Next Manga Award del 2021 nella categoria web; il School Library Journal ha considerato il primo volume dell’opera come uno dei migliori del 2021; la serie si è piazzata al 12° posto nel 2021 al contest Book of the Year indetto dal magazine Da Vinci; il manga si è collocato quest’anno al 3° posto al contest Kono Manga ga Sugoi! di Takarajimasha nella categoria miglior manga per lettori maschili; ha ricevuto la nomination quest’anno in occasione della 26^ edizione del Tezuka Osamu Cultural Prize; la serie si è piazzata al 2° posto nel 2022 tra le letture consigliate dai librai.

Ancora senza un anime a supportare le vendite, il manga, che ricordiamo ha debuttato a luglio 2020, ha raggiunto a marzo 2022 6.7 milioni di copie stampate e 100 milioni di visualizzazioni su Shonen Jump+ ad aprile 2021. A marzo 2021, il manga aveva oltre 1 milione di copie stampate fisicamente e 200.000 copie vendute in digitale, diventando così la serie Shonen Jump+ più veloce a raggiungere 1 milione di copie in circolazione e 20 giorni dopo aver raggiunto 1,5 milioni di copie in circolazione. A giugno 2021, il manga aveva in circolazione 2,5 milioni di copie, e a metà mese ha raggiunto i 3 milioni di copie. A settembre 2021, il manga aveva in circolazione oltre 4 milioni di copie. In Francia, la serie ha venduto circa 22.000 copie nella prima settimana, diventando il manga di debutto più venduto in Francia.

Kaiju No. 8: l’anime

Il 4 agosto 2022, TOHO Animation ha annunciato l’adattamento anime mediante l’apertura di un sito web e la diffusione di un breve teaser:

Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’adattamento.