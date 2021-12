Che abbiate visto i film con Milla Jovovich o che abbiate passato ore interminabili a giocare ai videogiochi, la serie di Resident Evil la conoscono un po’ tutti quanti. La saga di casa Capcom è ben famosa per mietere vittime qualsiasi media sia quello utilizzato.

Quest’anno sembra proprio essere quello giusto per il titolo nato in Giappone nel 1996, che ha fatto parlare di sé in diverse occasioni durante il 2021, specialmente nel mondo del cosplay. A maggio, Resident Evil Village ha scosso tutte le comunità di fan ed appassionati, tanto da far esplodere una vera e propria corsa al cosplay per alcuni dei personaggi dell’ottavo capitolo della saga.

Abbiamo quindi potuto ammirare una quantità notevole di Lady Dimitrescu e figlie che hanno preso il sopravvento nei feed di instagram dei cosplayer di tutto il mondo. Il 25 novembre invece, grazie all’uscita del film Resident Evil – Welcome to Raccoon City, siamo tornati ad ammirare alcuni dei personaggi di vecchia data della saga giapponese.

Come potevamo dunque, non provare a raccogliere alcuni dei migliori cosplay di Resident Evil per voi, per mostrarvi la passione che i fan hanno verso l’universo prodotti dalla casa di produzione Capcom? Eccovi quindi alcuni dei cosplayer che ci hanno incantato con la loro bravura!

I migliori cosplay di Resident Evil

Shinorisu

Iniziamo in terra nostrana, con la bravissima Tanya, conosciuta su instagram come shinorisu! Eccellente trasformista, riesce a utilizzare il make up per cambiare a proprio piacimento i suoi lineamenti, indossando i panni di vari personaggi (sia maschili che femminili) in maniera superba. Un paio di giorni fa, ha sorpreso tutti i suoi follower con un magnifico cosplay di Ada Wong, per celebrare l’uscita del quarto capitolo di Resident Evil per Quest 2, il nuovo visore per la realtà virtuale di Oculus.

Alyson Tabbitha

Parlando di Resident Evil e di cosplay, non potevamo assolutamente mancare di nominare la trasformista per eccellenza, conosciuta in tutto il mondo per le sue doti artistiche: Alyson Tabbitha! Salita alle luci della ribalta per il suo Jack Sparrow, Alyson ha creato tutto ciò che l’ha aiutata ad indossare i panni di Alice, interpretata nei film da Milla Jovovich. Che siano parrucche, vestiti, accessori o make up, la cosplayer riesce sempre a centrare ogni personaggio. Le sue abilità sono tali che ultimamente alcune sue foto in cui si era trasformata in Gal Gadot, sono state usate in un articolo che parlava dell’attrice di Wonder Woman, scambiandola per lei!

Arienaiten, Kasuzame e Ksana_cosplay

Spostandoci invece verso est, arriviamo in Russia, che a maggio per l’uscita di Resident Evil Village, ha sfornato alcuni dei migliori cosplay in assoluto. Non potendo separare la famigliola più famosa della saga, vi presentiamo tre cosplayer che hanno decisamente centrato l’obbiettivo con la realizzazione dei cosplay di Lady Dimitrescu (Arienaiten), Bela (ksana_cosplay) e Daniela (kasuzame). Ogni dettaglio è stato curato alla perfezione e le tre cosplayer sono state affiancate anche da un’eccezionale fotografa che ha saputo cogliere le espressioni migliori. Non solo però: Vasiliy Morozov è anche un’incredibile artista 3D ed ha unito i due mondi per immergere il terzetto in una scenografia così accurata da far sembrare le proprie immagini uscite direttamente dal videogioco!

Muraki_cosplay

La famiglia di Lady Dimitrescu però, non è stato l’unico punto focale di Resident Evil Village. Muraki_cosplay, un designer russo di videogiochi e cosplayer, ha infatti deciso di portare Karl Heisenberg, uno dei quattro capi delle casate che dominano il villaggio. Come da lui stesso dichiarato, per realizzare questo cosplay si è impegnato a curare anche il più piccolo dettaglio. Pur non avendo creato lui il cappello ed acconciato la parrucca indossata, siamo rimasti sbalorditi dalla sua somiglianza con il personaggio nel videogioco!

Mummydhalia_

Se pensavate che però i cosplay di Resident Evil Village fossero finiti, vi sbagliate! Il videogioco ha scatenato un effetto domino sugli appassionati che sono corsi immediatamente a creare degli incredibili costumi dei propri personaggi preferiti. Mummydhalia_ però, pur restando su uno dei capi casata del villaggio, ha preferito concentrarsi su Donna Beneviento, dando fondo alle sue abilità con il make up prostetico e realizzando anche l’escrescenza sul volto del personaggio con alcuni effetti speciali. Combinando diverse protesi, è riuscita a dare vita ad una delle protagoniste più particolari della saga!

Lari.anjos

Nonostante Resident Evil Village sia uno dei capitoli della saga più popolare tra i cosplayer, i personaggi più amati dalle varie community non si fermamo solo a quello. Spostandoci dall’altra parte del mondo e arrivando fino in Brasile, troviamo lari.anjos, una cosplayer che ha deciso di puntare ad un altro capitolo di casa Capcom. Nonostante il suo personaggio preferito sia Claire Redfield, lari.anjos ha preferito sfruttare la propria somiglianza con Jill Valentine per farne uno dei migliori cosplayer del membro dell’unità speciale S.T.A.R.S.

Leonchiro

Per finire il nostro giro mondiale tra alcuni dei migliori cosplayer di Resident Evil, abbiamo deciso di riportarvi in Italia e parlarvi di uno dei cosplayer più famosi del Bel Paese: leonchiro. Cosplayer e Wrestler professionista, Leon vanta un discreto seguito anche nel resto del mondo, facendogli guadagnare il titolo di cosplayer ufficiale per alcune case di produzione di videogiochi. La scelta del suo cosplay a tema Resident Evil è ricaduta sul suo omonimo Leon Kennedy, uno tra i personaggi più ricorrenti della saga. Pur essendo un cosplay relativamente semplice, si può notare come sia perfettamente curato in ogni minimo dettaglio, aiutato anche dalla somiglianza con il suo omonimo videoludico.

E voi, da quale cosplayer siete rimasti più colpiti? Ne conoscete qualcun altro da segnalarci? Fatecelo sapere nei commenti!