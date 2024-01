Capcom: review bombing generato da un DRM introdotto a causa di Chun-Li

Volevamo terminare il titolo di questa news con un "... che al mercato mio padre comprò", ma vista la situazione già di per sé assurda, abbiamo deciso di risparmiare ulteriore ironia.

In breve: alcuni vecchi giochi di Capcom stanno subendo un'ondata di recensioni negative a seguito dell'aggiunta di un nuovo DRM chiamato Enigma Protector. La lista dei giochi coinvolti, include numerosi titoli usciti parecchi anni fa, quali Resident Evil Revelations, generando una frustrazione incredibile nei possessori di questi titoli.

Gli utenti, difatti, si sono infuriati con Capcom poiché, questa nuova implementazione, impedisce l'uso di mod e di software esterni come il cheat engine. Il risultato dell'implementazione del DRM, difatti, ha causato la corruzione di numerosi salvataggi che implementavano add-on esterni di varia natura.

L'ovvia, e oramai tediosa e inutile, reazione è stata il classico review-bombing per evidenziare il proprio malcontento, farcito come da prassi con insulti di ogni tipologia verso gli sviluppatori, verso Capcom e verso ogni forma di vita che popola il nostro pianeta.

Una pratica che, prima o poi verrà capito, non rappresenta un segno di protesta ma solo di ignoranza, visto che l'affossare il lavoro degli sviluppatori, specialmente dopo svariati anni dall'uscita di un prodotto, non danneggia le vendite di un gioco (specialmente di uno che ha già guadagnato da anni) ma si limita a insultare l'operato di persone che niente hanno a che vedere con il publisher dietro a decisioni come questa..

Ovviamente, come giustificazione per le recensioni negative, non appare quasi mai l'uso di software terze parti per cheat e mod, quanto più il solito, famigerato, calo delle performance generato dal DRM.

Per rendere questa situazione ancora più delirante, gli utenti si sono spinti oltre, andando a insultare gli sviluppatori del DRM Enigma Protector, i quali, reagendo in maniera analoga al celebre Cavaliere Nero citato da Gigi Proietti, hanno ribattuto alle critiche chiedendo cosa gli utenti volessero che facessero visto che non sono loro i diretti responsabili, se qualche azienda decide di utilizzare il loro software.

In merito alle critiche sulle performance, hanno anche sollevato il dubbio sul fatto che il loro DRM generi realmente i problemi segnalati, suggerendo, non poco velatamente, che la frustrazione degli utenti sia dovuta dal fatto che non possono più utilizzare cheat.

Sebbene la risposta di Enigma sia stata successivamente rimossa, gli utenti l'hanno salvata preventivamente, in modo da continuare a esprimere la loro crescente frustrazione sui vari forum e sull'immancabile Reddit.

Ah già, vi starete chiedendo in tuto questo centri Chun-Li giusto? Bé dovete sapere che questa decisione di Capcom è nata in seguito al fatto che, durante un torneo ufficiale di Street Fighter, sia apparsa in uno scontro una versione di Chun-Li completamente nuda, figlia delle mod che, da sempre, vengono dedicate alle giunoniche forme della iconica lottatrice.

Un onta che Capcom non ha potuto proprio accettare e che ha portato l'azienda a dichiarare guerra alle mod, ai modder e, già che c'era, anche ai cheater.

Nonostante le pressioni degli utenti, la situazione è ancora in evoluzione, e resta da vedere se Capcom cederà alle richieste degli utenti o manterrà la sua attuale posizione.