Avete in programma una festa per il giorno di Halloween? O semplicemente adorate l’atmosfera dark e cupa di questo periodo dell’anno e non vedete l’ora di addobbare casa con decorazioni a tema? Che sia per casa vostra, o per fare (o farvi) un regalo, non possono mancare i nostri consigli dedicati ai migliori gadget per Halloween! Scopriamo insieme allora tutta la migliore oggettistica e tutti gli accessori più azzeccati per questa occasione “da paura”!

I migliori gadget per Halloween

Ragni, ragnatele e pipistrelli

Cominciamo la nostra selezione con una serie di suggerimenti a tema ragni e ragnatele, come la ragnatela gigante realizzata in cotone artificiale da 120 grammi, copertura sufficiente per 360 mq, annodata a mano, durevole e può essere applicata ovunque. Spider web è uno dei modi più semplici per aggiungere fantasmi di Halloween alla vostra casa o festa. La confezione include: 2 ragnatele (60 grammi), 20 ragni finti in plastica, si può facilmente sollevare l’enorme ragnatela, un must per feste di Halloween, ragni che aggiungono spettralità alla vostra casa e più si allunga la ragnatela, più è realistica. Non mancano nemmeno set di ragni attaccati a ragnatele e pipistrelli di gomma adesivi da applicare alle finestre, per far capire sin dall’esterno che la vostra casa è davvero stregata!

» Clicca qui per acquistare la ragnatela estendibile

» Clicca qui per acquistare il set di ragni

» Clicca qui per acquistare tendaggi per finestre

» Clicca qui per acquistare i pipistrelli adesivi



Zucche Luminose

Uno dei simboli di questa festa può davvero mancare? Ovviamente no! Le zucche arrivano proprio dalla leggenda di Jack O’Lantern, la storia britannica che racconta le gesta dell’irlandese Jack, un fabbro astuto, avaro e ubriacone, che una sera al pub incontrò il diavolo in persona e no, non gli andò molto bene. Può andare meglio a noi però, illuminando la nostra casa con una fila di 20 led a forma di zucca, uniti in un filo unico (Classe di efficienza energetica A) e con due modalità: costante e Flash. Sono richieste batterie 3 * AA e ouò essere facilmente utilizzato per appendere su pareti, finestre, porte, pavimenti, alberi in qualsiasi altro posto. Vi suggeriamo anche il set con 10 lanterne di diversi dimensioni e a forma di zucca, rispettivamente 2 di 6”, 2 di 8”, 3 di 10” e 3 di 12”. Le lanterne sono fatte di carta di alta qualità che rende le lanterne leggere, resistenti e durevoli. Possono essere appese sotto il soffitto, sulle finestre o nei corridoi come decorazione, o come lanterne per l’illuminazione con una lampadina.

» Clicca qui per acquistare il filo da 20 led con zucche

» Clicca qui per acquistare il set da 10 lanterne a forma di zucca

» Clicca qui per acquistare il set di lanterne di carta con soggetti a tema

» Clicca qui per acquistare la lampada a forma di zucca



Scheletri e fantasmi

Non possono mancare altri due simboli di Halloween, gli scheletri e i fantasmi! Consigliamo un set di tre decorazioni sospese di scheletri fantasma, uno di 88 cm e due mietitori sospesi da 63 cm. Ciascuno è prodotto con le braccia pieghevoli e puoi regolarli in qualsiasi posizione, da appendere sotto il portico, un albero o finestre per spaventare i tuoi amici. Un’altra proposta è data dal fantasma senza volto, da appendere e alto circa 100cm, include anche una sacca con 2 set aggiuntivi di parti corpo mini.

» Clicca qui per acquistare lo scheletro con i mietitori da appendere

» Clicca qui per acquistare lo scheletro con i set aggiuntivi

» Clicca qui per acquistare il fantasma senza volto da appendere



Tovaglia e accessori per feste

Che festa sarebbe senza gli accessori giusti? Eccovi una serie di oggetti e gadget utilissimi e indispensabili per rendere ancora più paurosa l’atmosfera in casa vostra, a partire dalla tavola imbandita! Rendi il tuo tavolo più spettrale e decoralo per Halloween: un modo semplice ed elegante per trasformare il tavolo con questa tovaglia dal design senza cuciture: utilizzala da sola o come copritovaglia. Questa decorazione da tavolo con pipistrelli e ragni su una trama di pizzo contribuisce a creare l’atmosfera per Halloween. Questa tovaglia per Halloween è perfetta per aggiungere un tocco di tenebre alla tua casa stregata! Dimensioni: 122 x 244 cm; 100% poliestere. Oltre alla tavola, addobbiamo anche l’ambiente con festoni e palloncini realizzati in film di alluminio, lattice di alta qualità, atossici e privi di BPA. Il set di decorazioni per la festa di Halloween contiene 1 striscione di carta HAPPY HALLOWEEN, 20 palloncini (3 gatti bianchi + 3 gatti neri + 6 scheletri + 8 punti arancioni), 12 Cake topper, 2 nastri neri piatti. Infine consigliamo anche il cestino tipico per chiedere “Dolcetto o scherzetto” a forma di zucca e un set da ben 125 cannucce a tema, decorate con motivi paurosi e adatte per mantenere e rispettare l’igiene e la sicurezza anche festeggiando!

» Clicca qui per acquistare la tovaglia gotica a tema

» Clicca qui per acquistare il set di cannucce a tema

» Clicca qui per acquistare il cestino a zucca “Dolcetto o scherzetto”

» Clicca qui per acquistare set di festoni, palloncini e decorazioni tavola