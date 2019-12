I migliori giochi da tavolo da giocare a Natale… sul Natale

Natale è un’ottima occasione per stare insieme alle persone a cui teniamo e i giochi da tavolo sono un modo perfetto per divertirsi tutti insieme! Ma se volete qualcosa di più della classica tombolata, come scegliere il gioco che fa per voi? Questo articolo propone i migliori giochi da tavolo da giocare a Natale divisi in tre categorie: giochi per famiglie, adatti da giocare anche con i bambini, giochi per due giocatori e titoli per giocatori esperti.

I giochi con una specifica ambientazione natalizia non sono molti, pertanto abbiamo scelto titoli legati alle principali tematiche del Natale e adatti all’atmosfera delle feste e del periodo invernale in generale.

Giochi da tavolo da giocare a Natale in famiglia

In questa categoria vi proponiamo quattro titoli che potrete giocare con i bambini e che risultano piacevoli per l’intera famiglia.

Christmas gift

Edito dalla Chicco, è uno dei pochi giochi con ambientazione prettamente natalizia, giocabile con bimbi anche molto piccoli, a partire da 3-4 anni. Il gioco è un memory un po’ particolare, a cui si può aggiungere facoltativamente componente di destrezza ed è caratterizzato da buoni materiali. Avrete a disposizione 24 tessere Regalo da disporre scoperte nella scatola di gioco. I giocatori hanno un minuto per osservarle, poi le girano a faccia in giù. A turno, ogni giocatore pesca una letterina natalizia, guarda il regalo indicato su di essa e cerca di ritrovarlo tra i regali coperti. Se l’abbinamento è giusto, il giocatore conserva la letterina e posiziona il regalo sull’albero di Natale, stando attento a non far cadere i pacchi già presenti, perché l’albero oscilla e va mantenuto in equilibrio. Potete leggere la recensione qui.

Go nuts for donuts

Questo titolo di uplay.it è adatto a giocatori di tutte le età, inclusi nonni e bambini. I dolci sono parte integrante delle feste natalizie e in questo gioco dovrete raccogliere carte rappresentanti simpatiche ciambelle e altri deliziosi dolcetti per totalizzare il maggior numero di punti. Le carte si ottengono tramite un semplice meccanismo di scelte simultanee: ognuno seleziona dalla propria mano di carte quella che vorrebbe giocare, ma se più giocatori hanno scelto lo stesso tipo di dolce, nessuno lo ottiene. Qui potete leggere la recensione.

C’era una volta

Gioco narrativo edito da Raven, adatto a partire dagli 8 anni di età. I giocatori sono chiamati a inventare storie prendendo spunto dalle carte Racconto che hanno in mano nel tentativo di giungere al Lieto fine indicato da un’apposita carta, ma vengono interrotti dagli avversari, ognuno intento a narrare la propria storia. Il gran numero di carte presenti garantisce molte ore di divertimento.

Ocean crisis

Questo gioco portato in Italia da Fever Games è un po’ più complesso rispetto agli altri tre, ma è comunque indicato a partire dagli 8 anni. In Ocean crisis i giocatori collaborano per salvare l’oceano dai disastri provocati dall’inquinamento tramite una meccanica di piazzamento lavoratori, piazzamento tessere e dadi. Nel corso di sei turni, i giocatori devono ripulire le acque e attivare programmi di prevenzione dell’inquinamento e riciclaggio per evitare che la plastica invada l’oceano. Sono disponibili anche scenari e missioni di salvataggio di diverse specie di animali acquatici. La valenza educativa del gioco in generale e dei giochi da tavolo in particolare è un fatto assodato e questo titolo può costituire un utile spunto di riflessione sull’importanza dell’ecologia e della conservazione dell’ambiente.

Giochi da tavolo per due giocatori

In questa sezione vi proponiamo tre interessanti titoli di diversa tipologia e difficoltà, perfetti da giocare in coppia.

Ticket to ride Paesi nordici

Ticket to ride, portato in Italia da Asmodee, è un gioco molto apprezzato in tutte le sue numerose versioni e uno degli aspetti più piacevoli è il fatto che si può proporre praticamente a chiunque, ma resta un titolo appetibile per giocatori di ogni livello di esperienza. Il concept del gioco è costruire tratte ferroviarie utilizzando carte colorate per collegare le località indicare dalle proprie carte obiettivo. Per Natale vi consigliamo la mappa paesi Nordici, adatta per 2-3 giocatori, che presenta piacevoli illustrazioni innevate e decorazioni di agrifoglio sulle carte.

Patchwork

Un piacevole gioco astratto che sfrutta tessere in stile tetris raffiguranti pezzi di stoffa per sfidarsi a colpi di bottoni al fine di cucire la miglior patchwork. Ideato da Uwe Rosemberg e portato in Italia da uplay.it, questo simpatico titolo per due giocatori prevede una buona pianificazione per decidere come realizzare la propria coperta. I giocatori avanzano su un tracciato scegliendo fra due possibili azioni: ottenere bottoni o cucire un pezzo di coperta. Il giocatore attivo è sempre l’ultimo sul tracciato e ciò bilancia il vantaggio di giocare per primi. Le partite sono veloci, circa 30 minuti, e il gioco è molto più strategico di quanto potrebbe apparire a prima vista.

Ice team

In questo gioco di Playagame Edizioni due squadre di orsi si affrontano su un percorso ghiacciato al fine di arrivare al traguardo prima dell’avversario avendo raccolto la maggior quantità di pesce su una mappa modulare. Adatto anche per i bambini e dotato di componentistica di qualità.

Giochi da tavolo da giocare a Natale per giocatori esperti

Per concludere, tre bei titoli chi ha più esperienza in ambito di giochi da tavolo.

Carcassonne winter edition

Questa edizione speciale di Carcassonne, che in Italia è curato da Giochi Uniti, si caratterizza per gli splendidi panorami innevati raffigurati sulle tessere. Carcassonne è un gioco annoverato tra i grandi classici, in cui costruire l’omonima città francese posizionando tessere per realizzare città, strade e campi in cui posizionare i propri meeple per ottenere punti vittoria. La winter edition aggiunge dodici tessere di base rispetto all’edizione classica.

Photosynthesis

Un elemento fondamentale del Natale è l’albero e Photosyntesis, pur non essendo un gioco natalizio, è un titolo astratto di ottimo livello che consente a 2-4 giocatori di seminare, far crescere e diffondere i propri alberi riproducendo il ciclo di vita di un bosco. Ovviamente la luce è fondamentale per lo sviluppo delle piante e pertanto sarà bene accaparrarsi gli spazio con la miglior esposizione al sole, che ovviamente gira e quindi illumina a ogni turno zone diverse. Infine gli alberi più vecchi vanno abbattuti per far posto a nuove piante. Questo gioco portato in Italia da Asmodee risulta veramente ben congegnato e ben ambientato e dà il proprio meglio in 3-4 giocatori. Inoltre, per rispetto dell’ambiente, i bei materiali sono realizzati al 100% con carta riciclata.

Paperback

Edito da MS Edizioni, si tratta di un gioco di parole basato sulla meccanica del deck building, ovvero la creazione di mazzi di carte diversi per ogni giocatore. Le carte includono lettere o sillabe e, in molti casi, un’abilità speciale. Ogni giocatore ne pesca cinque, più eventuali bonus conferiti dalle carte giocate, e con queste deve comporre una parola. Ogni carta vale un certo numero di punti e si conteggia il totale delle carte usate per la parola composta: il numero ottenuto sono le monete spendibili per acquistare una o più nuove carte. Il gioco offre una serie di varianti, fra cui dover comporre parole attinenti a un tema predefinito. Anche se non è contemplato fra le opzioni, a Natale potrete sfidarvi a comporre parole legare alle festività. Qui potete leggere la recensione.