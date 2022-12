Alberi e lucine psichedeliche, renne con cappellini e fiumi di zabaione: il Natale si avvicina e almeno che non vogliate trovarvi travolti dalla slitta di Santa Claus, è meglio pensare già adesso ai regali di Natale. Ma cosa regalare a chi canta Jinguru Beru? Se volete fare un pensierino agli amanti dei fumetti giapponesi, ecco la nostra classifica di volumi, occasioni, cofanetti speciali e i migliori manga da regalare a Natale.

I migliori manga per il Natale 2022

I cavalieri dello zodiaco, con variant illustrata da Zerocalcare

Un’edizione imperdibile per chi ha un Cosmo che arde, anche a Natale. Per la ristampa definitiva di questa intramontabile opera di Masami Kurumada, edita in Italia da Star Comics, è stato realizzato un box contenente il volume 1 in edizione Variant Cover, 5 spillette e una Star Card da collezione. La Variant Cover, i gadget e il box saranno tutti disegnati da Zerocalcare.

L’edizione di questo shonen leggendario in cui battaglie sul confine tra l’umano e il divino affondano le loro radici nell’epoca dei miti, è corredata da episodi inediti, con testi e disegni riveduti e corretti. Il primo numero infatti include anche l’Episode 0, finora mai pubblicato in volume e apparso esclusivamente sulla rivista “Champion Red”.

Look back. Deluxe limited edition

Non può mancare a Natale per ogni amante di manga che si rispetti una storia squisitamente ispirata allo spaccato di vita degli studenti giapponesi: Look back è una storia one-shot scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto, che racconta i momenti divertenti e sofferti di Fujino, una studentessa della quarta elementare, che nutre una passione viscerale per i manga.

Questa edizione a tiratura limitata della versione Deluxe, viene venduta all’interno di un box da collezione in cui, oltre a Look Back, potrete inserire anche i due volumi di Tatsuki fujimoto Short Stories.

Fire punch Complete Box

Cercate qualcosa di più ardimentoso questo Natale? Allora Fire Punch di Tatsuki Fujimoto è ciò che fa per voi. La terribile “Strega del Ghiaccio” ha trasformato il mondo in una distesa di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente attratto dal fuoco… La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una speranza o piuttosto una maledizione?

Agni e Luna sono due fratelli orfani, entrambi dotati del potere della rigenerazione. Cercano con ogni mezzo di aiutare la gente del loro villaggio a sopravvivere, fin quando non vengono attaccati da Doma, un uomo dotato della “benedizione” delle fiamme, che li condanna a un crudele destino. Con questa serie completa di Fire Punch, edita da Star Comics e racchiusa in un pratico box da collezione, troverete tutti i volumi dell’opera del maestro.

Deadpool Samurai

Dovete sapere che dal 1° dicembre e per tutto il mese (fino a esaurimento scorte) parte il “Free Comic Book Day Italia“, l’appuntamento interamente dedicato all’invito alla lettura del fumetto che permetterà di ricevere, nelle fumetterie aderenti in tutta Italia, albi speciali inediti a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici di fumetto italiane, tra cui Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Star Comics, saldaPress e BAO Publishing. Perché non approfittare dell’occasione e prendere un volume da omaggiare a qualche vostro amico/vostra amica a Natale?

Tra i 13 albi speciali dai contenuti inediti spicca senz’altro una curiosa collaborazione tra il mondo dei manga e della Marvel: Deadpool Samurai. Il più bizzarro degli antieroi americani raggiunge il paese del Sol Levante per unirsi a una filiale ufficiale degli Avengers, la Samurai Squad. Non è un comic canonico né uno shonen ufficiale, eppure con la Variant Cover a tema Demon Slayer in edizione limitata per Panini Comics, siamo sicuri che farete felici tutti gli amanti dei manga e dei chimichanga.

Therapy Game Box

Se, invece, volete regalare un Natale più romantico e anche piccante, Therapy Game è la serie che fa per voi: questo spin-off di Secret XXX è la seconda opera di Meguru Hinohara e vi trascinerà in una storia d’amore all’insegna della dolcezza che scioglierà anche i cuori più imperturbabili.

Minato è un ragazzo con il complesso del fratello maggiore. Una sera, in un bar, incontra uno studente universitario di nome Shizuma, completamente ubriaco. Sedotto dal tocco delicato dello sconosciuto, Minato trascorre la notte con lui, salvo poi scoprire, al suo risveglio, che Shizuma ha completamente rimosso il loro incontro e il tempo passato insieme. Accecato dalla rabbia, Minato dichiara che lo farà innamorare e scommette con i suoi amici che riuscirà a conquistarlo. La miniserie della Star Comics è composta da due volumi raccolti in un esclusivo box da collezione.

Dada Adventure Collection Box

Se cercate qualcosa più tenero, morbido e adatto anche a un pubblico più giovane, vi consigliamo questo cofanetto di Dada Adventure, delle Edizioni BD. Come un tenero e paffuto angioletto, la piccola Dada è caduta dal cielo, senza alcuna memoria del proprio passato. A guidarla, un unico, grande desiderio: esplorare il mondo in ogni dove, procedendo all’avventura e sempre con il sorriso sulle labbra. Chi è davvero questa buffa bambina e chi è alla sua ricerca? Ma soprattutto, da dove provengono gli straordinari poteri di cui è dotata, grazie ai quali può riprodurre le abilità dei propri avversari e che rendono la piccola una rivale imbattibile per chiunque?

Il cofanetto da collezione dell’euromanga fantasy di Alessandro Starace e Leonardo Berghella. Oltre alla nuova edizione dei volumi già editi, con tavole rivedute e corrette, nuove storie brevi e pagine a colori, il box include inoltre, in anteprima, il vol. 6.

One Room Angel Angelic Edition

Per Natale regalate un “angelo custode”: in questo cofanetto esclusivo di Star Comics, che contiene il volume con una variant cover, una cartolina, due stand up figure, un diorama, conoscerete Koki, un ragazzo sulla trentina che lavora come commesso in un minimarket e vive la sua vita trascinandosi per inerzia.

Un giorno Koki viene accoltellato da un teppista e, mentre sta per perdere conoscenza, in agonia, vede uno splendido “angelo” dalle ali bianchissime. In un primo momento pensa che la creatura celestiale sia venuta a prenderlo, poi però fa ritorno a casa e la trova lì ad aspettarlo. Una storia perfetta per riportare a Natale sentimenti imprevisti.

Bleach CHRISTMAS VARIANT

Una storia che non ha bisogno di presentazioni, un regalo imperdibile per i fan e per chi ancora non lo è: il primo numero di Bleach, il celebre manga di Tite Kubo, che ha fatto letteralmente impazzire i lettori di tutto il mondo, viene ristampato da Panini comics in una nuova edizione variant con copertina metal.

One-Punch Man CHRISTMAS VARIANT

Il primo numero della serie campione di vendite di ONE e Yusuke Murata, arriva per Natale in una nuova edizione variant, anche questa con copertina metal. Il regalo di Natale ideale per stenderli tutti con un pugno solo.

Girl from the Other Side – dear

Un volume unico delicato e ideale per tutti i lettori, che dipinge momenti di quotidianità “slice of life” della piccola Shiva e del Sensei, la creatura mostruosa ma gentile che si prende cura di lei mentre, attorno a loro, il mondo è spezzato in due dal contagio di un morbo terribile e misterioso.

L’attesissimo encore di un vero e proprio capolavoro del manga contemporaneo, l’originale fiaba dark che ha fatto innamorare tutti del genio di Nagabe, torna in questo imperdibile capitolo extra grazie a J-Pop Manga. Per deliziare il vostro Natale fino “all’altra parte”.

