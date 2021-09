I migliori set LEGO a tema NASA

Gli appassionati dell’esplorazione spaziale e delle missioni NASA di tutto il mondo stanno seguendo con tanta emozione e attenzione i rapporti quotidiani della missione del rover Perseverance che lo staff della NASA condivide sui canali social dell’agenzia spaziale americana. Prima ancora è stata la missione di Space X che con la navicella Crew Dragon 2 ha portato gli astronauti americani a bordo della ISS a catturare l’attenzione degli appassionati dei voli spaziali. Insomma, è un periodo davvero d’oro per tutti coloro che seguono con interesse ciò che accade “lassù”. Perchè allora non alimentare questa passione per lo spazio costruendo ed esponendo in casa o in ufficio alcuni dei migliori set che LEGO e NASA hanno sviluppato insieme?

I migliori set LEGO a marchio NASA

LEGO Creator Expert #10283 NASA Space Shuttle Discovery

Il set celebra il mito delle navi spaziali Space Shuttle, in particolare la Discovery della missione NASA STS-31, che vide il lancio e la messa in orbita del telescopio spaziale. Il set include sia il modello dello Space Shuttle Discovery, sia quello del telescopio Hubble, entrambi completi di stand costruibile per l’esposizione. Una volta assemblati i 2.354 pezzi, il modello avrà dimensioni 21 cm di altezza, 54 cm di lunghezza e 34 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

LEGO Creator Expert #10266 NASA Apollo 11 Lunar Lander

Il set celebra il mito del primo allunaggio nella storia dell’umanità, ovvero la missione NASA dell’Apollo 11. In particolare, il set riproduce il modello del modulo lunare Eagle, completo dei due stadi di allunaggio e per il rientro in orbita. Il modello, una volta costruito, misura 20 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 20 cm di profondità. E’ composto da 1.087 pezzi e include le minifigure di due astronauti.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

LEGO Ideas #92176 Saturn V Apollo LEGO NASA

Il maestoso modello alto più di un metro del NASA Apollo Saturn V è ciò che potrete costruire acquistando questo set. Ricco di dettagli autentici, il modello è scomponibile nei propri 3 stadi, proprio come quello vero, incluso il terzo stadio “S-IVB” al cui interno trovano posto le versioni in microscala del Lunar lander e del Lunar orbiter. Il modello si potrà anche esporre in orizzontale grazie ai 3 supporti costruibili inclusi nel set. I pezzi inclus nel set sono 1.969 (in omaggio all’anno dello sbarco sulla Luna).

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

LEGO Ideas #21321 Stazione spaziale internazionale

Il modello riproduce l’iconica e gloriosa ISS (International Space Station). La replica in mattoncini della casa dell’uomo nello spazio include dettagli realistici quali il braccio robotizzato Canadarm2 e gli 8 pannelli solari che forniscono alla ISS l’energia elettrica per funzionare. Il set è composto da 864 pezzi e una volta costruito misura 20 cm di altezza, 31 cm di lunghezza e 49 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

LEGO Ideas #21104 NASA Mars Science Laboratory Curiosity Rover

Progettato da uno degli ingegneri NASA che hanno lavorato al vero Curiosity Rover, questo set LEGO Ideas riproduce il veicolo spaziale e alcuni dei principali dettagli che lo caratterizzano, come ad esempio le 6 ruote articolate, il braccio robotico e le varie foto e video camere. Una volta costruito, il set misura 10 cm di altezza, 15 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza, mentre il braccio robotico raggiunge i 7 cm di estensione.

» Clicca qui per acquistare il set (su ebay.it)

I set inclusi nella lista di cui sopra sono stati scelti perché riteniamo siano perfetti oggetti da esposizione e da aggiungere in una qualsiasi collezione degli appassionati della esplorazione spaziale e delle missioni NASA in generale. Sono molto divertenti e gratificanti da costruire, sono fantastici per giocarci (indipendentemente dall’età) ma anche molto belli da esporre o utili per assecondare la propria passione per lo spazio, quello vero.