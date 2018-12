I Miti Di Cthulhu: i gdr fantasy si ammantano di orrore!

Sandy Peterson, l’autore del gdr il Richiamo di Cthulhu per la Chaosium, allarga il suo campo di azione e lo fa piazzando due colpi magistrali.

Annunciata per il 2019, l’opera verrà rilasciata in due diverse versioni: una compatibile con D&D 5° edizione di Raven e l’altra, sviluppata in collaborazione con James Jacobs, pensata per Pathfinder di Wyrd Edizioni.

Il nutrito tomo, si parla di oltre 200 pagine di solo bestiario, permetterà di portare sul tavolo il mondo di pazzia, orrori e sogni partorito dalla fervida immaginazione di H.P. Lovecraft, ormai ben 100 anni fa: I Miti Di Cthulhu.

Alle creature si accompagnerà una parte dedicata all’approfondimento dell’universo dell’autore di Providence, e ovviamente non mancheranno nuovi incantesimi, oggetti magici, razze, classi e folli culti..

Verrà introdotto anche un sistema per mettere alla prova la sanità mentale degli sventurati eroi che avranno la sfortuna di addentrarsi in questo universo oscuro. La pazzia, ed eventuali elementi ad essa correlati, porterà una gradita novità al tavolo da gioco.