I nuovi Transformers e Star Trek sono stati rinviati

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia un po’ mollato la presa, sembra purtroppo che i rinvii di pellicole molto attese non siano finiti. Paramount ha infatti annunciato che due dei suoi prossimi film di punta, ossia i nuovi Transformers e Star Trek, sono stati posticipati. Più in particolare, Transformers: Rise of the Beasts – prequel del franchise campione di incassi basato sui celebri personaggi Hasbro – è stato rimandato di circa un anno rispetto alla data fissata in precedenza.

Come riportato in anteprima da The Hollywood Reporter (qui la notizia originale) il film avrebbe infatti dovuto vedere la luce nelle sale americane a partire dal 24 giugno 2022, ma ora uscirà sul grande schermo solo dal 9 giugno 2023. Destino simile per il prossimo film dedicato alla leggendaria saga fantascientifica di Star Trek (ancora privo di un titolo ufficiale), inizialmente previsto per il 9 giugno 2023 ma ora inesorabilmente posticipato al 22 dicembre dello stesso anno.

Transformers: Rise of the Beasts, diretto da Steven Caple Jr. (Creed II) vedrà come protagonisti Anthony Ramos e Dominique Fishback e sarà ambientato nel 1994, diversi anni prima le vicende viste nel capitolo originale uscito nel 2007 e a cui hanno fatto seguito un numero realmente impressionante di sequel e spin-off, tra cui Revenge of the Fallen del 2009 Dark of the Moon del 2011, Age of Extinction del 2014, The Last Night del 2017 e, infine, Bumblebee uscito nel 2018. Se siete fan dei Transformers vi consigliamo di recuperare la Bumblebee Collection (un box da collezione da 6 DVD) disponibile su Amazon Italia e ora in offerta speciale.

Del nuovo Star Trek non sono invece noti dettagli specifici, incluso regista e cast, sebbene è chiaro che sarà legato a doppio filo alla serie reboot inaugurata da J.J. Abrams nel 2009: l’unica cosa certa è che la pellicola sarà prodotta dal regista di WandaVision, Matt Shakman, con Josh Friedman e Cameron Squires al lavoro sulla sceneggiatura basata sul soggetto di Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet.