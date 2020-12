L’Italia è un paese ricco di tradizioni culinarie, e molti italiani sono appassionati di birra, vino o wiskey. Se volete impressionare i vostri parenti e amici lasciate perdere i soliti regali banali e, anzichè una bottiglia, provate a stupirli con un regalo pensato appositamente per loro. Trovare il regalo perfetto per un bevitore, tuttavia, non è facile. Ecco quindi alcuni spunti per scovare l’idea perfetta che vi farà fare bella figura a Natale.

I migliori regali per gli appassionati di birra, vino e wiskey

Per gli amanti dei classici

Il alcoolici è strettamente legato alla storia dell’umanità. La tradizione di condividere una bottiglia di vino, o di spumante,nasce, infatti, dalle antiche cerimonie sacre. Non stupisce, quindi, che molti appassionati di birra, vino e wiskey siano dei tradizionalisti. Quale regalo migliore, quindi, per gli appassionati più attaccati alle tradizioni che kit per la degustazione, spezie per il Gin o un quaderno per segnarsi le caratteristiche delle proprie birre preferite?

» Clicca qui per acquistare il Kit Barista in rame inciso

» Clicca qui per acquistare il set da Wisky esclusiva EMP

» Clicca qui per acquistare la lettera porta sughero da Vino

» Clicca qui per acquistare il set di spezie per Gin



Regali beverecci per Nerd

Gli appassionati di birra, vino e wiskey non sono unicamente anziani signori col cilindro e il monocolo che sorseggiano il proprio bicchiere seduti in poltrona. Per i vostri amici più nerd il mercato offre moltissimi gadget divertenti che, oltre a rendere omaggio alla loro passione per il buon bere, contribuiranno anche ad arredare la loro casa. Dai boccali ai sottobicchieri, dalle fiaschette ai cavatappi, grazie ai nostri consigli troverete sicuramente il regalo di Natale perfetto!

» Clicca qui per acquistare il calice di Smaug

» Clicca qui per acquistare i sottobicchieri di Overwatch



» Clicca qui per acquistare la fiaschetta ispirata a Call of Duty

» Clicca qui per acquistare l’apribottiglie a forma di guanto dell’Infinito

Quando la bevuta è uno stile di vita, e di moda

Gli amanti della birra, spesso, sono molto orgogliosi di questa loro passione. Perchè quindi non regalare per Natale un capo di abbigliamento simpatico ai vostri amici o parenti, che rifletta il loro amore per la birra? Tra magliette scanzonate e calzini divertenti, il colpo di scena sarà assicurato!

» Clicca qui per acquistare la maglietta Beer is the Question

» Clicca qui per acquistare la felpa natalizia a tema birra



» Clicca qui per acquistare la maglietta Save Water, Drink Beer

» Clicca qui per acquistare il maglione brutto di Natale a tema birra



»Clicca qui per acquistare i calzini divertenti per gli amanti della birra