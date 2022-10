Consegnata agli archivi l’edizione 2022 di Halloween Havoc, evento speciale targato NXT che, come anticipato da Shawn Michaels in una conference call con la stampa, non ha deluso le aspettative. Tra match al cardiopalma, azioni spettacolari e tante sorprese, ecco il resoconto di quanto accaduto nello show andato in scena ieri sera al Performance Center di Orlando, in Florida.

I risultati di NXT Halloween Havoc

Ladder Match for the NXT North American Championship: Wes Lee batte Nathan Frazer, Carmelo Hayes, Oro Mensah & Von Wagner

Halloween Havoc si è aperto con un sensazione Ladder Match valevole per l’NXT North American Championship. Manovra dell’incontro una sensazionale Springboard Spanish Fly di Nathan Frazer ai danni di Carmelo Hayes su di una scala al centro del ring. A vincere è stato però Wes Lee, tra gli applausi del pubblico, laureandosi nuovo campione e culminando un percorso di redenzione durato un anno.

Casket Match: Apollo Crews batte Grayson Waller

Una rivalità molto personale e animata, culminata con un match in cui l’unico modo possibile per vincere era quello di chiudere l’avversario all’interno di una bara (stipulazione resa celebre da The Undertaker). La tracotanza di Grayson Waller, questa volta, gli è remata contro, permettendo all’ex campione intercontinentale Apollo Crews di portarsi a casa il match.

Weapons Wild Match: Roxanne Perez batte Cora Jade

Prima grandi amiche e campionesse di coppia, poi acerrime rivali. Uno degli incontri più animati e personali della serata che ha visto l’utilizzo di numerosi oggetti contundenti. A vincere è stata la giovanissima Roxanne Perez con la Pop Rocks su delle sedie posizionate al centro del ring.

Ambulance Match: Julius Creed batte Damon Kemp

Dopo una vagonata di sedie sulla schiena del malcapitato Damon Kemp, Julius Creed lo ha chiuso all’interno del retro di un’ambulanza, portandosi a casa il match. Come da stipulazione, grazie alla vittoria Julius ha potuto mantenere il fratello Brutus in quel di NXT.

NXT Women’s Championship: Mandy Rose batte Alba Fyre

La wrestler di origini scozzesi è arrivata vicinissima alla vittoria, ma l’astuzia e la scaltrezza dell’avversaria hanno avuto la meglio. Mandy Rose si è aggiudicata il match con la sua Kiss by the Rose, confermandosi campionessa in carica dopo un anno esatto di regno (conquistò il titolo, neanche a farlo apposta, nel 2021 proprio a Halloween Havoc).

Triple Threat Match for the NXT Championship: Bron Breakker batte Ilja Dragunov & JD McDonagh

Un sensazionale match a tre valevole per il titolo massimo del brand ha chiuso l’edizione di quest’anno di Halloween Havoc. Bron Breakker ha ancora una volta dimostrato di essere un talento naturale, ma anche la prestazione dei due ex atleti di NXT UK è stata assolutamente da premiare. A vincere è stato proprio il campione in carica dopo una poderosa spear ai danni di Dragunov.

Dove vedere NXT Halloween Havoc

Se non siete riusciti a recuperarlo in diretta, Halloween Havoc è ancora visibile in differita, come sempre soltanto sul WWE Network. Vi ricordiamo che il prossimo evento speciale del brand si chiamerà NXT Deadline e si terrà il 10 dicembre.