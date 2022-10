Si terrà questa sera, in diretta dal Performance Center di Orlando, NXT Halloween Havoc, evento speciale legato al terzo brand della WWE. In vista dello show abbiamo avuto modo di partecipare a un’esclusiva conference call moderata dall’Hall of Famer Shawn Michaels, ormai diventato a tempo pieno supervisore di NXT (ruolo che un tempo spettava a Triple H). Tra il cambio di management che ha scosso la WWE negli ultimi mesi, la voglia di espandere a livello globale il brand e, soprattutto, l’arrivo di NXT Europe nel 2023, ecco cosa ci ha raccontato.

Intervista a Shawn Michaels: dal successo di NXT all’arrivo di NXT Europe

Prima di iniziare la call, Shawn Michaels ha voluto elogiare gli atleti che si esibiranno all’interno dello show, considerando la card come una delle migliori degli ultimi mesi, e ha annunciato che il prossimo evento speciale si chiamerà NXT Deadline e andrà in onda il 10 dicembre. Poi ha voluto porgere le condoglianze al suo caro amico Kevin Nash per la scomparsa del figlio, avvenuta in questi giorni. La prima domanda rivolta a HBK ha riguardato il passaggio di consegne avuto da Triple H, adesso impegnato con la gestione creativa di Raw e SmackDown.

“Non avrei mai immaginato che mi sarei trovato ad avere un ruolo più corporate all’interno della WWE. Devo ancora abituarmi ad alcune cose, per esempio non ho mai fatto conference call del genere. Ma forse c’è una parte di me che sarebbe fiera di quello che sto facendo. Non è stato per niente facile prendere il posto di Triple H durante la sua assenza per via dei problemi di salute. Voglio dire, lui ha trasformato il brand NXT portandolo a una riconoscibilità globale ed è quindi un grande peso sulle spalle continuare la sua eredità. E adesso se ci sono delle cose che ritenete sbagliate, potete dare la colpa a me (ride). Per fortuna sto lavorando con una squadra e un pool di talenti eccezionali. Ognuno ha la massima libertà di esprimersi, senza avere delle restrizioni”.

Sempre sul tema cambiamento leadership, Shawn ha parlato delle differenze tra NXT 2.0, prodotto voluto dal vecchio regime Vince McMahon, e la nuova iterazione del brand. “Quando abbiamo iniziato c’era una sorta di micromanaging. Per dirla senza mezzi termini, avevo la possibilità di costruire una card, ma dovevo attenermi agli strumenti che mi venivano messi sul tavolo. Adesso ho invece la piena libertà e siamo molto più attenti nel far passare le stelle di NXT nel main roster, nonostante l’obbiettivo sia quello. Prepariamo le stelle del nostro brand al passo successivo nella loro carriera. C’è una linea di comunicazione più aperta e non ci facciamo problemi a chiudere le storyline rimaste in sospeso a NXT prima di procedere oltre”.

A Shawn è stato poi chiesto del perchè abbia deciso di allenare Logan Paul (che a Crown Jewel sfiderà Roman Reigns). “L’ho trovato un ragazzo molto sveglio e motivato, ha una grande passione per il nostro mondo. Dopo il suo match a WrestleMania e la performance a SummerSlam ero curioso di vederlo ancora all’opera. Ero a conoscenza di quello che aveva fatto con la boxe, ma per il resto non ero molto familiare con il suo personaggio e il suo seguito sui social, Lo stiamo allenando partendo dalle basi e dalle fondamenta per renderlo ancora più speciale. Proprio negli ultimi giorni sono stato con lui e ho visto una grande energia nei suoi occhi”.

L’ultima domanda è stata posta proprio da noi di Cultura Pop, in esclusiva per l’Italia (come si evince dal minuto 36.48). Abbiamo domandato a Shawn se ci sono piani concreti di portare il brand nel nostro Paese in vista del grande lancio di NXT Europe a partire dal prossimo anno.

“Siamo molto entusiasti per NXT Europe, ne parlavamo da tempo e in maniera molto egoistica ti dico che sì, vogliamo andare anche in Italia. Abbiamo già avuto delle conversazioni in atto, ma dobbiamo sistemare alcune cose prima di muoverci. L’obbiettivo rimane quello di spostarci nei primi mesi del 2023 e andare on the road. Quando parliamo di NXT Europe, vogliamo ovviamente rivolgerci all’Europa intera. E purtroppo sappiamo come a causa della pandemia abbiamo dovuto tralasciare numerosi Paesi in questi anni, tra cui l’Italia, e vogliamo porvi rimedio. In ogni caso vogliamo continuare a espandere non soltanto il brand NXT Europe, bensì NXT in generale. E penso proprio che il 2023 sarà l’anno della rinascita, trainato da Halloween Havoc questa sera e da NXT Deadline a dicembre”.

Durante la call Shawn Michaels si è detto molto ottimista sulla riuscita di Halloween Havoc, spiegando come possa diventare la versione di SummerSlam del terzo brand della WWE. La card dell’evento è molto solida e non vede l’ora di assistere al Ladder Match valido per l’NXT North American Championship, reso vacante da Solo Sikoa. Al suo interno l’ex campione nonchè uno dei suoi pupilli, Carmelo Hayes.

Dove vedere NXT Halloween Havoc

L’evento speciale di NXT sarà disponibile, in diretta e poi in differita, in esclusiva sul WWE Network. Nel main event Bron Breakker difenderà il titolo massimo dall’assalto di Ilja Dragunov, ex NXT UK Champion e JD McDonagh. Vi ricordiamo invece che le puntate settimanali di NXT sono disponibili con il commento in italiano su Discovery+.