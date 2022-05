Una grande notte di rivincite. In un Dunkin’ Donuts Center di Providence (Rhode Island) completamente sold-out si è tenuto ieri sera WrestleMania Backlash, Premium Live Event della WWE che potete rivedere in esclusiva sul WWE Network. Ecco i risultati completi dei match andati in scena.

Il Premium Live Event si è aperto con la tanto attesa rivincita tra Cody Rhodes e Seth “Freakin” Rollins. I due hanno dato vita a un grande match, dimostrando di essere tra i migliori attualmente in WWE. A vincere è stato nuovamente il figlio dell’American Dream, questa volta in maniera più “sporca”: Cody ha infatti schienato Seth grazie a un roll up, utilizzando i suoi pantaloni come leva.

Un match più competitivo e sicuramente non a senso unico come quello a WrestleMania. Grazie all’interferenza di MVP, che ha colpito Bobby Lashley con il suo bastone, Omos ne ha approfittato per andare a segno con la sua two-handed chokeslam e portarsi a casa la vittoria.

Un altro scontro sensazione tra la Rated R Superstar e AJ Styles, a tratti anche migliore di quello disputatosi ad aprile. Il “Phenomenal One” ha tentato di tutto per vincere il match, ma Edge ha dimostrato ancora una volta di avere tanti assi per la manica. Dal nulla è apparsa una figura incappucciata che ha distratto Styles, facendolo scivolare dalla terza corda e permettendo al canadese di andare a segno con una crossface modificata.

La misteriosa figura si è poi smascherata al pubblico, rivelandosi nientemeno che Rhea Ripley! L’ex NXT Women’s Champion si è dunque aggiunta a Judgment Day, la stable al momento composta da Edge e Damian Priest.

L’accesa rivalità tra le due stelle di SmackDown ha raggiunto il culmine con un brutale I Quit match. Ronda Rousey ha costretto Charlotte Flair alla resa dopo averla imprigionata in una manovra di sottomissione con l’ausilio di una sedia, laureandosi per la prima volta in carriera campionessa dello show blu. La WWE ha poi annunciato che Charlotte Flair ha riportato un infortunio al braccio e che dovrà restare per un tempo ancora indecifrato fuori dalle scene.

Da alleati ad acerrimi rivali. Madcap Moss è finalmente riuscito a prendersi la rivincita sul suo ex amico, vincendo il match in maniera pulita con un sunset flip e lasciando di stucco Happy Corbin.

Un main event atipico rispetto al solito, ma che non ha deluso le aspettative. Nonostante la tenacia di Drew McIntyre e degli RK-Bro, la Bloodline sembra essere inarrestabile. A consegnare la vittoria al suo team è stato proprio Roman Reigns grazie a una poderosa spear ai danni di Riddle.

Thee Greatest Faction of All Time!

I’ve told this to you before. I’m telling it to you again because…

It wasn’t a prediction, it was a spoiler. pic.twitter.com/E6wJOLKwYi

— Paul Heyman (@HeymanHustle) May 9, 2022