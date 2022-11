Consegnata agli archivi l’edizione 2022 di Crown Jewel, Premium Live Event andato in scena poche ore fa in Arabia Saudita. Tra match molto sentiti al pubblico, l’ennesimo promo criptico di Bray Wyatt e un main event adrenalinico, lo show non ha deluso le aspettative. Ecco tutto quello che è accaduto.

I risultati di WWE Crown Jewel 2022

Brock Lesnar batte Bobby Lashley

Bobby Lashley ha letteralmente dominato il match, effettuando addirittura il Kick Out dalla F5, ma alla fine a spuntarla è stato Lesnar. Dato il finale abbastanza confusionario dell’incontro (le spalle di Lashley non sembravano di fatto inchiodate al tappeto) e la frustrazione dell’ex WWE Champion, i fan si aspettano un terzo incontro tra i due.

WWE Women’s Tag Team Championship: Iyo Sky & Dakota Kai battono Alexa Bliss & Asuka (C)

Cambio di titolo shock con le componenti della stable di Bayley che tornano campionesse dopo aver perso i titoli nella scorsa puntata di Raw. Decisiva l’interferenza di Nikki Cross che ha messo al tappeto Alexa Bliss, permettendo a Dakota Kai di ottenere lo schienamento decisivo.

Steel Cage Match: Drew McIntyre batte Karrion Kross

Il wrestler scozzese ottiene finalmente la sua rivincita ai danni di Karrion Kross, ormai da mesi alle sue calcagna. Anzichè schienarlo o sottometterlo, però, Drew McIntyre ha vinto l’incontro uscendo dalla gabbia. A nulla è servita l’interferenza di Scarlett che ha nuovamente distratto Drew con uno spray in pieno volto.

Judgment Day (Damian Priest, Finn Balor & Dominik) battono The OC (AJ Styles, Luke Gallows & Karl Anderson)

Ancora una volta Rhea Ripley si è dimostrata l’asso nella manica del Judgment Day, pur non facendo ufficialmente parte del match. La sua interferenza ha infatti permesso a Finn Balor di eseguire la Coup de Grace ai danni di AJ Styles, dando la vittoria al suo team. Da notare come al tavolo di commento Michael Cole abbia ricordato il passato di Balor nel Bullet Club e abbia citato Karl Anderson come attuale NJPW NEVER Openweight Champion.

Braun Strowman batte Omos

La battaglia tra giganti ha visto l’ex Universal Champion Braun Strowman vincere con una poderosa powerslam. Omos ha in ogni caso dimostrato di saper tener testa al suo avversario, dominando quasi tutto l’incontro.

WWE Undisputed Tag Team Championship: The Usos (C) battono Brawling Brutes (Ridge Holland & Butch)

Grande performance di tutti e quattro i wrestler coinvolti. Butch e Ridge Holland sono arrivati vicinissimi alla vittoria, ma alla fine hanno avuto la meglio gli Usos, continuando il loro regno da dominatori assoluti della divisione di coppia della WWE.

WWE Raw Women’s Championship, Last Woman Standing Match: Bianca Belair (C) vs Bayley

Match della serata tra due delle migliori atlete della divisione femminile. La stipulazione ha permesso l’utilizzo di qualsiasi oggetto contundente, tra cui anche un carrello da golf che ha permesso a Bianca Belair di trascinare la sua avversaria. A vincere è stata proprio la campionessa in carica dopo aver intrappolato Bayley in una scala con l’ausilio delle corde del ring.

Bray Wyatt ha fatto il suo ingresso sul ring, accolto da una grande ovazione del pubblico arabo. Ancora una volta il suo promo è stato alquanto emotivo e criptico, spiegando come questa volta voglia essere libero e poter scrivere il suo finale alla sua storia, cancellando qualsiasi riferimento al passato. Sul titantron è nuovamente apparso il misterioso Uncle Howdy che lo ha invitato a non rimuovere la maschera e a smetterla di essere un bugiardo.

WWE Undisputed Universal Championship: Roman Reigns (C) batte Logan Paul

Main event adrenalinico che ha dimostrato, ancora una volta, come lo YouTuber Logan Paul sia perfetto per il mondo della WWE. La star dei social si è resa protagonista di grandi spot, uno su tutti la Frog Splash sul tavolo dei commentatori al di fuori del ring mentre aveva in mano uno smartphone. Nonostante l’intervento del fratello Jake Paul per mettere KO gli Usos, a vincere è stato Roman Reigns con una poderosa spear. Chi riuscirà a interrompere il regno del Tribal Chief?

