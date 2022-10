Si terrà sabato 5 novembre a Riyadh, in Arabia Saudita, l’edizione di quest’anno di Crown Jewel, Premium Live Event della WWE che avrà senza dubbio un’enorme risonanza mediatica. A scontarsi nel main event saranno il campione indiscusso Roman Reigns e lo YouTuber Logan Paul, che proprio quest’anno ha firmato un mega contratto con la WWE. Logan non ha mai nascosto la sua passione verso il mondo del Wrestling e ha già all’attivo due vittorie, oltre ad essersi allenato assieme a Shawn Michaels.

La card di WWE Crown Jewel

Omos vs Braun Strowman

I due colossi della WWE si affronteranno per la prima volta a Crown Jewel. Sin dal suo ritorno a Stamford, Braun Strowman ha dimostrato di non aver perso lo smalto di un tempo, ma sul suo cammino si è imposto il gigante nigeriano Omos, spalleggiato da MVP. Chi uscirà vincitore da questa battaglia titanica?

Six-Man Tag Team Match: The OC vs Judgment Day

Il ritorno shock di Luke Gallows e Karl Anderson in WWE ha portato alla rinascita dell’OC (The Original Club). I tre sono andati a muso duro con la stable capeggiata da Finn Balor, che presenta un asso in più nella manica: l’ex campionessa Rhea Ripley.

Bobby Lashley vs Brock Lesnar

Un rematch atteso da tempo. Dopo essersi scontrati alla Royal Rumble con in palio il WWE Championship, questa volta i due si affronteranno soltanto come resa dei conti. Lesnar è tornato in WWE alcune settimane fa mettendo KO Lashley e costringendolo a non essere al 100% per il suo match contro Rollins, diventato poi il nuovo United States Champion.

Steel Cage Match: Drew McIntyre vs Karrion Kross

Karrios Kross è tornato in WWE prendendo immediatamente di mira la superstar scozzese. I due si sono affrontati a Extreme Rules in uno Strap Match dove ad avere la meglio è stato proprio Kross grazie all’interferenza di Scarlett. Questa volta la stipulazione scelta non permette interferenze nè scorciatoie: i due si affronteranno all’interno di una gabbia d’acciaio.

WWE Undisputed Universal Championship: Roman Reigns (C) vs Logan Paul

Da un lato la megastar dei social con l’attivo soltanto due match in WWE, dall’altro il campione indiscusso da ormai oltre due anni. Il match è stato annunciato con una conferenza stampa a Las Vegas, divenuta in breve tempo virale.

Dove vedere WWE Crown Jewel

L’edizione 2022 di Crown Jewel sarà visibile, come di consueto, in esclusiva sul WWE Network. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.