Moto Hagio, autrice particolarmente conosciuta anche in Italia grazie a Il Cuore di Thomas, Star Red, Marginal e Barbara, tutti pubblicati dalla J-POP, ha lanciato il nuovo capitolo del suo Il clan dei Poe, anch’esso edito dalla J-POP e che potete recuperare su Amazon, intitolato Poe no Ichizoku: Ao no Pandora (Il Clan dei Poe: Blu Pandora), nel numero di luglio della rivista Flowers di Shogakukan. La nuova serie è il quarto sequel del manga principale questa volta ambientato a Monaco, in Germania, nel 2016.

A proposito de Il clan dei Poe

Il clan dei Poe è una serie scritta e illustrata da Moto Hagio. È stata serializzata sulle riviste manga Bessatsu Shōjo Comic e Shūkan Shōjo Comic dal 1972 al 1976. Il manga è composto da una serie di storie non cronologiche ambientate tra il XVIII e il XXI secolo che seguono la vita di Edgar Portsnell, un vampiro adolescente.

Il primo sequel, Poe no Ichizoku: Haru no yume, è stato serializzato sulla stessa rivista dal maggio 2016 a maggio 2017 per poi essere stampato in un volume nel luglio 2017. Il secondo sequel, intitolato Poe no Ichizoku: Unicorn, è composto da quattro capitoli scritti tra il 2018 e il 2019, anno in cui sono poi stati raccolti in un volume. La storia è ambientata 40 anni dopo il trasferimento di Edgar e Allan a Londra e la loro successiva scomparsa in un incendio. Il terzo sequel, chiamato Poe no Ichizoku: Himitsu no Hanazono, è iniziato nel 2019, subito dopo la conclusione di quello precedente, e i suoi capitoli sono stati raccolti in due volumi, l’ultimo pubblicato a novembre 2021.

