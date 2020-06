Il Comandante Mark torna in edicola con La Gazzetta dello Sport

Attraverso le pagine dello store ufficiale de La Gazzetta dello Sport si apprende che a partire dal 16 giugno arriverà in edicola una nuova collana collaterale allegata al quotidiano realizzata in collaborazione con IF Edizioni e dedicata a Il Comandante Mark.

La nuova collana sarà composta da ben 110 albi tutti a colori a cadenza settimanale. Gli saranno avranno dalle 80 alle 96 pagine, formato 19×27 cm, prezzo € 4.99.

Dal punto di vista estetico sia le copertine che gli interni ricalcheranno la grafica della storica Collana Araldo. Per quanto riguarda i contenuti invece in ogni uscita sarà presente, oltre a una storia completa, anche parte di un episodio della collana Speciale Mark, che proseguirà alla fine del numero successivo. In alternativa, sempre in appendice, saranno presenti i famosi racconti scritti da Antonio Bellomi, Davide Castellazzi e altri grandi autori. L’ordine di tutte le storie, sia principali che secondarie, sarà cronologico.

Il Comandate Mark si unisce così alle collane già edite sempre in allegato a La Gazzetta dello Sport dedicate a Il Grande Blek e di Capitan Miki completando così il trittico più importante della produzione firmata EsseGesse.

Ideato nel 1966 dal gruppo di autori noto come EsseGesse (Pietro Sartoris, Dario Guzzon e Giovanni Sinchetto) già noto per aver creato altre serie a fumetti di successo come Il grande Blek, Capitan Miki, Kinowa e Alan Mistero, Il Comandante Mark esordì in Francia nel luglio 1966 edita dalle edizioni Aventures & Voyages con il nome di Capt’ain Swingin e in Italia, nel settembre dello stesso anno, all’interno della Nuova Collana Araldo edita dalle Edizioni Araldo raggiungendo un buon successo di vendite e venendo pubblicata ininterrottamente fino al 1990.

Eccovi il piano dell’opera:

Il Comandante Mark – Lo squalo del Caribe – 16/06/2020

I lupi dell’Ontario – Lo squalo del Caribe – 23/06/2020

La baia del tuono – Lo squalo del Caribe – 30/06/2020

Il corsaro – Lo squalo del Caribe – 07/07/2020

I traditori – Lo squalo del Caribe – 14/07/2020

L’avamposto degli eroi – Agguato per il Comandante Mark – 21/07/2020

La trappola – Un’avventura di Gufo Triste – 28/07/2020

Mister Bluff – Una avventura di Gufo Triste – 04/08/2020

Wobak – Una avventura di Gufo Triste – 11/08/2020

Lo stregone bianco – Una avventura di Gufo Triste – 18/08/2020

Sfida alla morte – Cuore di Cane – 25/08/2020

I predoni del lago – Elizabeth – 01/09/2020

Allarme al forte – Un’avventura di Mister Bluff – 08/09/2020

Allo sbaraglio – Un’avventura di Mister Bluff – 15/09/2020

La nave fantasma – Un’avventura di Mister Bluff – 22/09/2020

L’uomo senza volto – I soldatini di Norimberga – 29/09/2020

Frecce rosse – I rifugiati di Jackson’s Point – 06/10/2020

I valorosi – Il rapimento di Betty – 13/10/2020

Lo scozzese – Il rapimento di Betty – 20/10/2020

Lo scudo sacro – Il rapimento di Betty – 27/10/2020

Il leone nero – Il rapimento di Betty – 03/11/2020

La carica – Il rapimento di Betty – 10/11/2020

La roccia tremante – La sfida – 17/11/2020

Il Dio della guerra – L’isola del dottor Genius – 24/11/2020

Il samurai – Flok – 01/12/2020

Il messaggio segreto – Flok – 08/12/2020

Il patto degli eroi – Flok – 15/12/2020

L’ultima freccia – Le lusinghe di Venere – 22/12/2020

Il covo delle spie – Il traditore – 29/12/2020

La Jena di Sikawar – Betty – 05/01/2021

L’Orsa Maggiore – Betty – 12/01/2021

La Tigre della Martinica – Betty – 19/01/2021

L’arma diabolica – La missione segreta – 26/01/2021

Nel campo indiano – Storie d’armi e d’eroi – 02/02/2021

Le furie umane – La pietra verde – 09/02/2021

Il segreto di Lambert – La pietra verde – 16/02/2021

Walkirius il Grande – La pietra verde – 23/02/2021

La vendetta di Krisna – La pietra verde – 02/03/2021

La leggenda di Naso di Cuoio – La pietra verde – 09/03/2021

L’Uomo Ombra – Terrore sul fiume – 16/03/2021

Uno strano cacciatore – Alla ricerca della verità – 23/03/2021

Il nido dei falchi – El Gancho – 30/03/2021

I pirati – El Gancho – 06/04/2021

Acqua di fuoco – El Gancho – 13/04/2021

Il tesoro della Fury – Un luogo da chiamare casa – 20/04/2021

El Caiman – Il ritorno del Boia – 27/04/2021

La prigioniera – Un’avventura del giovane Mark – 04/05/2021

Il triangolo d’oro – Un’avventura del giovane Mark – 11/05/2021

La valle fumante – Un’avventura del giovane Mark – 18/05/2021

L’isola dei dannati – L’onore e la spada – 25/05/2021

Operazione “Rabbit” – La vendetta di Piuma Rossa – 01/06/2021

Lo sterminatore – La grotta sacra – 08/06/2021

La morte invisibile – La grotta sacra – 15/06/2021

I cannoni di Wasakin – La grotta sacra – 22/06/2021

Il marchio degli Skinner – La grotta sacra – 29/06/2021

Nuovi alleati – La grotta sacra – 06/07/2021

I diavoli del fiume – Una strana coppia – 13/07/2021

Lo scoglio srtregato – Al rintocco della campana – 20/07/2021

La strage di Wata-Wata – La bottega delle meraviglie – 27/07/2021

L’amico scomparso – Intrigo a Blue Bank – 03/08/2021

Avventura a Portorico – La vera storia di Elisabeth Gray – 10/08/2021

L’infame supplizio – La vera storia di Elisabeth Gray – 17/08/2021

La strega di Endor – La vera storia di Elisabeth Gray – 24/08/2021

Il duello – Caccia al tesoro – 31/08/2021

I battellieri – Otto cuccioli da salvare – 07/09/2021

Il re della palude – Silenzio bianco – 14/09/2021

La statua che uccide – I racconti della taverna – 21/09/2021

Gli eredi dello spettro – La spada di d’Artagnan – 28/09/2021

Ombre nella notte – La spada di d’Artagnan – 05/10/2021

La pista della vendetta – La spada di d’Artagnan – 12/10/2021

I quattro complici – La spada di d’Artagnan – 19/10/2021

Tragico riscatto – La spada di d’Artagnan – 26/10/2021

Butler Pascià – Uno strano rapimento – 02/11/2021

Il seme dell’odio – Sulle tracce di Morris – 09/11/2021

Il mistero di Fairville – Cacciatori e prede – 16/11/2021

Oro maledetto – I figli della libertà – 23/11/2021

La banda di Black Jim – La squaw bianca – 30/11/2021

La quarta vittima – La squaw bianca – 07/12/2021

Un colpo di pistola – La squaw bianca – 14/12/2021

Missione a Leone-Hill – La squaw bianca – 21/12/2021

L’agente segreto – La squaw bianca – 28/12/2021

Lo Zar dei Caraibi – Il matrimonio di Gufo Triste – 04/01/2022

Il fantomatico Kelly – Cani sciolti – 11/01/2022

Un funerale per Mark – Uno scambio ai limiti della realtà – 18/01/2022

Il totem dei Cayugas – Il messaggio nascosto – 25/01/2022

Il mistero delle volpi bianche – I sabotatori dell’Ontario – 01/02/2022

La fossa della morte – I sabotatori dell’Ontario – 08/02/2022

La carta vincente – I sabotatori dell’Ontario – 15/02/2022

Il mare degli agguati – I sabotatori dell’Ontario – 22/02/2022

L’enigma delle tre tombe – I sabotatori dell’Ontario – 01/03/2022

L’incubo del boia – Ben – 08/03/2022

L’uomo di Oriskany – Attacco al forte Ontario – 15/03/2022

La vedova nera – La riscossa dei lupi – 22/03/2022

La forca attende (1° parte) – In un giorno di pioggia – 29/03/2022

I ribelli della foresta (2° parte) – Il demone mascherato – 05/04/2022

Agguato nelle Antille – Il demone mascherato – 12/04/2022

La schiava dello sceicco – Il demone mascherato – 19/04/2022

I negrieri della costa – Il demone mascherato – 26/04/2022

Il fuggiasco senza nome – Il demone mascherato – 03/05/2022

La storia del Comandante Mark – Comandante Mark Dossier – 10/05/2022

Il forte del massacro – Una festa movimentata – 17/05/2022

Gli ostaggi – L’incubo di Mark – 24/05/2022

Il trono di sangue – Il Natale dei Lupi – 31/05/2022

Il risveglio della mummia (prima parte) – L’orso sacro – 07/06/2022

Il regno senza tempo (seconda parte) – L’orso sacro – 14/06/2022

Le scimmie sacre (terza parte) – L’orso sacro – 21/06/2022

Ritorno a Forte Ontario (quarta parte) – L’orso sacro – 28/06/2022

L’occhio nel cielo – L’orso sacro – 05/07/2022

Spartacus – Trappola al Fat Friar – 12/07/2022

L’assedio – La sciarada del morto – 19/07/2022

Con il primo numero, in regalo la stampa della copertina della Collana Araldo del 1966.