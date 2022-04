Dopo gli sketch a colori di Rufy, Zoro, Nami e di Usop ecco finalmente che Toei Animation ha pubblicato anche il design a colori di Shanks per One Piece Film Red, il 15° film del franchise di One Piece, annunciato anche in Italia per Anime Factory a data da definirsi, che uscirà il 6 agosto 2022 in Giappone.

One Piece Film Red: i dettagli del film animato e il design a colori di Shanks!

Come vi avevamo annunciato la trama coinvolgerà Shanks, la cui cicatrice caratteristica può essere vista sulla “D” nel logo del titolo del film e qui sotto potete ammirare il design a colori del personaggio:

Inoltre apparirà un nuovo personaggio femminile ovvero Uta, una giovane cantante e la figlia perduta da tempo di Shanks, e un nuovo misterioso personaggio di nome Gordon come rivelato dall’ultimo trailer pubblicato e che potete recuperare a questo nostro articolo.

Il film è stato annunciato domenica 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime.

Per quanto riguarda lo staff Eiichiro Oda svolge il ruolo di produttore esecutivo, character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonché primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).

Il franchise di One Piece

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 1997. La serie è attualmente nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano e in Giappone ha raggiunto i 1044 capitoli e 101 tankobon. In Italia sono disponibili i primi 100 volumi grazie alla Star Comics.

Il franchise ha anche ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo.

Il 14° e recente film animato del franchise, One Piece Stampede, è uscito in Giappone ad agosto 2019 con un guadagno attivo di più di 10 miliardi di yen in tutto il mondo. Il film ha celebrato il 20° anniversario dell’anime e in Italia è stato proiettato e distribuito allo stesso modo da Anime Factory e Koch Media Italia il 24 ottobre 2019.