Alla conclusione dell’episodio 1000 di One Piece, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda, è stato svelato l’annuncio ufficiale con teaser trailer del nuovo film animato, One Piece Film Red, di cui già ne abbiamo parlato nel nostro precedente articolo, in uscita nelle sale cinematografiche giapponesi il 6 agosto 2021.

Il teaser trailer ufficiale di One Piece Film Red con Shanks Il Rosso

Viene confermata la regia da parte di Goro Taniguchi (Code Geass, nonchè il primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!) e la sceneggiatura da parte di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler). Eiichiro Oda in persona, invece, è al lavoro in qualità di produttore esecutivo del nuovo progetto al cinema.

L’annuncio è stata occasione per svelare anche il primo teaser trailer con Shanks “Il Rosso”. Eccolo di seguito direttamente dal profilo YouTube di One Piece:

La voce narrante del teaser rivela la frase misteriosa: “la sua femminile voce porterà felicità o prigionia eterna?“. Inoltre, è presente anche un’illustrazione di Eiichiro Oda con il personaggio femminile. Al momento il tutto è avvolto nel mistero, quindi non resta che attendere per scoprirne di più.

Riproponiamo anche il commento di Eiichiro Oda sull’annuncio del film:

Sono stufo di disegnare vecchi uomini leggendari nei film! Voglio disegnare una nuovo personaggio femminile e questo è ciò che farò ora! Ecco come la produzione ha avuto inizio… non sembra forse praticamente l’opposto di ciò che rappresenta One Piece? Inoltre, sapevate che Goro Taniguchi, il regista di questo nuovo film, è stato il primo professionista al mondo ad aver animato ufficialmente Rufy? Ebbene, è così. Ma non è tutto, abbiamo tante altre imminenti informazioni che vi sorprenderanno. Questo è il nuovo film, lo abbiamo chiamato RED!! Spero che lo attendiate con ansia e proviate ad immaginare come sarà!!

Il 14° e recente film animato del franchise, One Piece Stampede, è uscito in Giappone ad agosto 2019 con un guadagno attivo di più di 10 miliardi di yen in tutto il mondo. Il film animato ha celebrato il 20° anniversario dell’anime e in Italia è stato proiettato e distribuito da Anime Factory e Koch Media Italia il 24 ottobre 2019.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1031 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 99 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 594 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha). Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 999 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.