Il figlio del cimitero (The Graveyard Book), romanzo di Neil Gaiman pubblicato nel 2008, riceverà un adattamento in live action dalla Disney, ma a quanto pare non vedrà il coinvolgimento del celebre autore. A fornire nuovi aggiornamenti ci ha pensato lo stesso Gaiman con una semplice, ma al tempo stesso eloquente a una risposta di un fan su Tumblr.

Neil Gaiman non sarà coinvolto nel live action de Il figlio del cimitero

Sai tutto quello che conosco anche io. Non ho alcun controllo nè voce sul progetto. Incrocio le dita e spero che il progetto sarà buono se riusciranno a realizzarlo.

Il film tratto dal romanzo è in sviluppo dal 2009 e nel corso degli anni è rimasto in un vero e proprio limbo produttivo. Al momento non è ancora stato annunciato il cast nè la finestra di lancio, ma sappiamo il nome del regista: Marc Forster, che per la Disney ha già diretto Ritorno al bosco dei Cento Acri (film del 2018 con Ewan McGregor). Nel suo palmares ci sono anche il dramma Monster’s Ball – L’ombra della vita, che è valso un Oscar all’attrice Halle Berry, la commedia Vero come la finzione con Will Ferrell, il film di Bond Quantum of Solace e World War Z con Brad Pitt.

Il figlio del cimitero racconta la storia di Nobody “Bod” Owen, un ragazzo cresciuto dai fantasmi e dagli esseri sovrannaturali di un cimitero, incluso il custode Silas, dopo che la sua famiglia è stata assassinata. Nel romanzo gli spettri sono descritti come essere benevoli. Il romanzo si è classificato al primo posto tra i più letti in America per ben dieci settimane, oltre a vincere numerosi premi letterari internazionali. Neil Gaiman è stato invece attivamente coinvolto nella realizzazione di Good Omens, show arrivato su Amazon Prime Video, e di The Sandman, di cui è già stata confermata la seconda stagione.