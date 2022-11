Dopo mesi di incertezze, sollecitazioni e campagne da parte dei fan, finalmente è stata confermata la seconda stagione di The Sandman. Netflix ha dato il via libera al suo seguito sull’adattamento dell’acclamata serie di fumetti DC/Vertigo dello scrittore Neil Gaiman.

Confermata la seconda stagione di The Sandman da Netflix

L’account Twitter ufficiale della DC Comics aveva pubblicato un tweet, che ora è stato cancellato, con cui annunciava prematuramente la notizia della conferma della seconda stagione. Una volta che la notizia è stata però diffusa, il Twitter ufficiale dello show ha pubblicato il proprio tweet per comunicarlo ufficialmente e festeggiare, includendo un video enigmatico su Sogno e una citazione del co-showrunner e scrittore di fumetti originali, Neil Gaiman.

I dettagli della trama della seconda stagione non sono stati ancora rivelati, anche se è probabile che segua la storia del terzo e quarto volume dei fumetti di The Sandman e contenga molti personaggi che ritornano.

La popolarità apparentemente esplosiva della serie ha portato gli spettatori a credere che The Sandman fosse destinato a un rapido rinnovo. Con il passare delle settimane senza una parola, tuttavia, i fan hanno iniziato a radunarsi nervosi online, facendo pressioni su Netflix per annunciare una seconda stagione. Lo stesso Gaiman è stato apertamente esplicito sulla sua esperienza con il servizio di streaming e la serie stessa, spiegando perché Netflix non ha deciso di rinnovare immediatamente The Sandman .

La raccolta dei numeri sulla serie è appena terminata ed è complicato giudicare se sia stato un successo o meno: molte persone non lo guardano subito, ma aspettano anche molto tempo prima di vedere il prossimo episodio. In questo modo spiegare a Netflix che si debbano affrettare a fare una seconda stagione, non sarà facile, non può prendere decisioni così velocemente su questi numeri.

Sebbene fosse previsto da tempo un rinnovo, Gaiman ha spiegato così che le abitudini atipiche degli spettatori nel modo in cui vedevano in streaming The Sandman avevano rallentato la decisione di Netflix sulla possibilità di sostenere lo spettacolo ad alto budget. Tuttavia, i membri della troupe degli effetti visivi di Sandman si sono tenuti pronti per iniziare a lavorare sulla seconda stagione.

La prima stagione di The Sandman è stata disponibile dal 5 agosto e ha ricevuto un’accoglienza entusiasta da parte degli spettatori, diventando a un certo punto la serie più seguita in streaming al mondo. La serie è stata vista per 69,5 milioni di ore nella prima settimana e ha portato a 127,5 milioni doppiamente impressionanti nella seconda. Nel suo primo mese, The Sandman ha registrato più di 300 milioni di ore guardate.

L’adattamento ha anche ricevuto recensioni decisamente positive, con la prima stagione che ha ottenuto un punteggio di approvazione della critica dell’87% e un punteggio del pubblico dell’80% su Rotten Tomatoes. La stagione è stata presentata in anteprima con dieci episodi, ma il 19 agosto è stato pubblicato un episodio aggiuntivo a sorpresa in due parti, allungando lo spettacolo con le storie autonome “A Dream of a Thousand Cats” e “Caliope”.