Nei giorni scorsi è stato finalmente scelto il regista de Il figlio del cimitero (The Graveyard Book), film tratto dall’omonimo romanzo di Neil Gaiman, pubblicato nel 2008. A realizzare l’adattamento in live action ci penserà la Disney, come già annunciato in passato.

Scelto il regista de Il Figlio del Cimitero

Il regista sarà Marc Forster, che per la Disney ha già diretto Ritorno al bosco dei Cento Acri (film del 2018 con Ewan McGregor). Nel suo palmares ci sono anche il dramma Monster’s Ball – L’ombra della vita, che è valso un Oscar all’attrice Halle Berry, la commedia Vero come la finzione con Will Ferrell, il film di Bond Quantum of Solace e World War Z con Brad Pitt.

A scrivere il film ci penserà invece David Magee, che torna a collaborare con il regista Marc Forster dopo Neverland – Un sogno per la vita. A lui è stata affidata anche la scrittura del live action Disney La Sirenetta, in arrivo nel 2023. Al momento non sono stati annunciati cast e finestra di lancio dell’adattamento cinematografico.

Il figlio del cimitero racconta la storia di Nobody “Bod” Owen, un ragazzo cresciuto dai fantasmi e dagli esseri sovrannaturali di un cimitero, incluso il custode Silas, dopo che la sua famiglia è stata assassinata. Nel romanzo gli spettri sono descritti come essere benevoli. Il romanzo si è classificato al primo posto tra i più letti in America per ben dieci settimane, oltre a vincere numerosi premi letterari internazionali.

Tornando a Neil Gaiman, tutti gli occhi sono puntati sulla serie TV The Sandman, basata sul suo celebre graphic novel, realizzata in esclusiva per Netflix. La prima stagione sarà composta da 10 episodi e debutterà il 5 agosto sulla piattaforma di streaming (qui il nuovo trailer mostrato al San Diego Comic-Con).