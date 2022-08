Dopo la cancellazione del film di Batgirl, in fan DC sono entrati subito in fibrillazione per le sorti di un’altra pellicola. Secondo quanto riportato dall’autorevole THR tuttavia Blue Beetle non è stato cancellato. Ricordiamo che la cancellazione di Batgirl ha dato il via a una vera e propria rivoluzione volta a ottimizzare e rilanciare dell’universo cinematografico e televisivo prevista dal piano decennale dedicato agli eroi capeggiati da Batman, Superman e Wonder Woman così come anticipato dal nuovo CEO David Zaslav.

Il film di Blue Beetle non è stato cancellato

L’autorevole outlet americano riporta che Blue Beetle è sano e salvo e gode di fiducia e alte aspettative dalla dirigenza. Non è un caso che già qualche mese fa il film passo da semplice esclusiva streaming per HBO Max alla line-up di film invece previsti al cinema, confermando il trend richiesto dallo stesso Zaslav volta a rendere ogni uscita DC un evento. Non guasta anche il fatto che il film si sia mantenuto finora in budget oltre a presentare una versione del personaggio già vista in altri media (Jaime Reyes è apparso per esempio in tutte le ultime serie animate) e più commercializzabile avendo già un maggior appeal.

Non guasta di certo la presenza, nel ruolo di protagonista, di Xolo Maridueña ovvero la star di Cobra Kai. In una intervista di qualche mese fa il giovane attore aveva dichiarato:

È davvero un privilegio essere Blue Beetle. Sul set di Cobra Kai si sono creati dei legami nel corso degli anni, qui è stato tutto più veloce ma ugualmente profondo. Mi sono affidato a professionisti, persone che sono davvero il meglio del meglio. Con Cobra Kai ho imparato stunt e acrobazie, ora sul green screen, la CGI e il costume è tutto ad un livello pazzesco. Sono entusiasta.

Eccovi qualche immagine

BLUE BEETLE SET PHOTOS JUST LEAKED pic.twitter.com/ebrCEmm0pw — Neb | ️‍ (@NebsGoodTakes) May 25, 2022

Blue Beetle è attualmente previsto al cinema il 18 agosto 2023 ma la data potrebbe essere soggetto a mutamenti. Nel cast del film anche Susan Sarandon, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia, Damian Alcazar, Harvey Guillen e Raoul Max Trujillo. La regia è di Angel Manuel Sota mentre la sceneggiatura è di Gareth Dunnet-Alcoce.