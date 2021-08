La star di Cobra Kai, Xolo Maridueña, sarà Blue Beetle

La star di Cobra Kai, Xolo Maridueña, è stata ufficialmente scelta come Jaime Reyes per il prossimo film della HBO Max Blue Beetle della DC. Ieri si è sparsa la voce che Maridueña era stato scelta per il ruolo di Jaime Reyes, ma non si sapeva nulla di ufficiale fino alla premiere di The Suicide Squad. Il giornalista Aaron Couch ha rivelato che Maridueña stava, in effetti, contendendosi il ruolo di Blue Beetle, ed era stato appena informato del fatto la sera prima durante una cena a sorpresa con i dirigenti della Warner Bros.. Maridueña e il regista Angel Manuel Soto sono apparsi insieme alla prima.

#BlueBeetle has arrived at #TheSuicideSquad ! Director Angel Manuel Soto and Warners execs surprised Xolo Maridueña with the news at dinner just last night pic.twitter.com/IYSfz88YZU — Aaron Couch (@AaronCouch) August 3, 2021

Il film Blue Beetle è stato annunciato nel novembre 2018, con Gareth Dunnet-Alcocer che si è unito come sceneggiatore per una storia incentrata su Reyes, la versione moderna dell’eroe. Nel febbraio di quest’anno, il regista di Charm City King, Angel Manuel Soto, è salito a bordo del film.

“È un onore dirigere Blue Beetle, il primo film di supereroi latino per la DC”, ha detto Soto all’epoca. “Voglio ringraziare sinceramente tutti alla Warner Bros. e alla DC per aver creduto in me per dare vita a Jaime Reyes. Non vedo l’ora di fare la storia insieme”.

Mentre ci sono state tre versioni di Blue Beetle nei fumetti, il film seguirà le vicende del personaggio di Reyes, che ha debuttato nel 2006 sulla carta in Infinite Crisis #3 e ha ripreso il ruolo due numeri dopo. Creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner, Reyes trova il mistico Scarabeo che ha conferito all’originale Blue Beetle i suoi poteri e lo equipaggia con un’armatura aliena che gli conferisce numerose abilità, tra cui combattimento, forza potenziata e generazione di armi ed energia. Jaren Brandt Bartlett ha precedentemente interpretato la versione Jaime Reyes di Blue Beetle in Smallville, e il personaggio, inoltre, è da ricordare come un membro di spicco nella serie animata Young Justice.