Il film di Ni No Kuni si mostra nel suo primo trailer

Annunciato a febbraio, soltanto oggi è stato mostrato il primo trailer ufficiale del film animato di Ni No Kuni, film ispirato dai giochi di Level-5.

Dopo i primi annunci avvenuti nel mese di Febbraio soltanto oggi è stato mostrato il trailer ufficiale del film animato dedicato a Ni No Kuni. Dalle immagini diffuse, nonostante Studio Ghibli non sia direttamente coinvolta nel progetto, lo stile adottato nella lavorazione rimane molto vicino a quello iconico di Miyazaki e collaboratori in particolare per quanto riguarda la colorazione ed il tratto dei disegni.

Alla regia sarà coinvolto Yoshiyuki Momose, ex animatore dello Studio Ghibli, permettendo all’opera di basarsi sugli stilemi ormai noti ed iconici dalle pellicole d’animazione di Miyazaki.

Il film di Ni No Kuni si baserà su una storia originale, collegata però sia con il mondo di gioco sia con i personaggi visti nei titoli di Level-5. Il protagonista di questo intreccio sarà Yu, che insieme al suo migliore amico Haru si ritroverà a viaggiare tra il mondo reale e quello di Ni No Kuni a seguito di un incidente avvenuto al loro amico d’infanzia Kotona.

I tre ragazzi dovranno quindi affrontare minacce e sfide proprie di questo mondo fantastico e le loro azioni influenzeranno non solo le sorti di Ni No Kuni, ma anche quelle del mondo reale. Il film arriverà quest’estate in Giappone, mentre per quanto riguarda l’occidente non si hanno ancora novità sulle tempistiche di distribuzione.

Ni No Kuni, che letteralmente, significa seconda nazione, è un mondo tutto da scoprire. Una realtà nella quale ogni città rappresenta un vero e proprio stato assestante caratterizzato da abiti caratteristici , cultura, cibo e qualche volta anche etnie diverse, il tutto pervaso da una magia alla quale però solo pochi “eletti” possono accedere per sfruttarne il potere.