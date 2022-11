Dopo l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever e la fine della tanto discussa Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, i fan del franchise sono ora già proiettati verso i futuri capitoli della saga cinematografica degli eroi della Casa delle Idee. Tra gli annunci dati negli scorsi mesi durante San Diego Comic-Con e D23 Expo sono mancati nomi importanti, tra cui quello di Shang-Chi. A tranquillizzare gli estimatori del Maestro del Kung-Fu marveliano è Simu Liu, intreprete del personaggio, che ha confermato che Shang-Chi ha un futuro nel Marvel Cinematic Universe.

Simu Liu parla del futuro di Shang-Chi nel Marvel Cinematic Universe

Dopo aver esordito in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Liu vorrebbe nuovamente interpretare il personaggio, anche se a oggi non ci sono notizie in merito a un suo collocamento nella line up dei film futuri del franchise. Shang-Chi è il primo personaggio asiatico a rivestire il ruolo di protagonista in un film della saga, e risulta difficile credere che i Marvel Studios non abbiano in serbo altre sue apparizioni.

A confermare in parte questa sensazione è stato Simu Liu, che durante un’intervista con ComicBook.com ha rivelato che ci sono dei progetti per realizzare un seguito di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli:

Credo di saperne quanto tutti. Ci sarà un seguito, credo che fosse ovvio ma è anche stato reso ufficiale. In merito a quando sarà realizzato, credo questa sia più una questione di tempi e di quanto bene reggerà la mia schiena negli anni a venire. Ne farei quaranta di film se potessimo!

Il regista del primo film di Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, è divenuto uno dei nomi più frequenti nel futuro del Marvel Cinematic Universe, il che potrebbe rivelarsi sia un punto a favore di un seguito per Shang-Chi, sia complicare la sua realizzazione, considerata la rigida schedule a cui deve sottostare il regista. Simu Liu è comunque ottimista e in passato ha anche condiviso alcune sue impressioni su come si potrebbe approfondire Shang-Chi:

Credo sarebbe interessante scoprire cosa Shaun intenda fare con il suo nuovo potere. Ha consumato il padre, ha consumato Wenwu. Sono curioso di scoprire come qualcuno di così giovane, con meno esperienza, possa confrontarsi con gli anelli. Penso all’idea di un essere che si ritrova improvvisamente a dover gestire un potere così grande e pericoloso, e tutte le altre grandi domande che mi faccio, come in che modo Shaun può integrarsi nel MCU? Che tipo di collegamenti, di easter egg? Sono praticamente all’oscuro come tutti voi, non so nulla, ma sono ansioso di tuffarmi in questo processo creativo

