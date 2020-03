Presto in arrivo il gioco in scatola di Venerdì 13

Tra Dead by Deadlight e Last Year: The Nightmare, il mondo videoludico sta riscoprendo in grande stile la passione per gli slasher movies. Questo rinascimento del genere horror ha finalmente raggiunto, anche se con un po’ di ritardo, l’universo dei giochi da tavolo. L’editore The OP ha infatti preannunciato l’uscita estiva del gioco in scatola di Venerdì 13, mastodonte del genere e forte di una scuderia con ben 12 film all’attivo.

Dal comunicato:

In questo gioco pregno di ansietà e sfide alla sorte, i giocatori prendono il ruolo di istruttori di campo archetipali quali il Nerd stereotipato, il Festaiolo, il Bravo Ragazzo, la Ragazza Finale, la Diva e il Bullo con l’obiettivo di affidarsi al caso e alla strategia per sopravvivere cinque notti mentre vengono terrorizzati da un Jason assetato di sangue. Agognati strumenti di sopravvivenza possono essere ottenuti casualmente dalla borsa del campeggio: padelle in ghisa, benzina, mannaie, torce e ancora altro. Raccoglietele e create varie combinazioni per ottenere punti e usate carte Paura addizionali per fuggire dai suoi Attacchi. Per rimanere in vita avete solamente la pianificazione strategica e le scorte, ma le possibilità di tornare sani e salvi dal campeggio si assottigliano a ogni turno! Rubate rifornimenti dai vostri amici, accatastateli con voi in un capanno o tenete tutto quello che trovate e aspettate il trascorrere delle notti nella speranza di essere gli ultimi sopravvissuti! Riunitevi con il vostro gruppo di amici-nemici per determinare quale sia il vostro personaggio archetipale da film horror quando questa estate il gioco invaderà le mensole dei negozi al prezzo di $29.99.

Uscito nel 1980, il primo Venerdì 13 ha contribuito non poco a consolidare e a rendere popolare tutta una serie di topos narrativi dell’horror: le aspettative per la sua incarnazione ludica da tavolo non possono che essere alte.