Il Grande Fumetto d’Aviazione in edicola con La Gazzetta dello Sport

Dal sempre attendibile sito primaedicola si apprende della partenza di una nuova collana collaterale allegata a La Gazzetta dello Sport intitolata Il Grande Fumetto d’Aviazione.

Come lascia intuire il titolo, la collana, sarà dedicate alle serie ambientate nel mondo dell’aeronautica di estrazione franco-belga partendo ovviamente da quella più famosa e longeva: Buck Danny!

Il Grande Fumetto d’Aviazione, i dettagli

Il Grande Fumetto d’Aviazione partirà il prossimo 12 febbraio ed ogni albo costerà € 4.99 più il costo del quotidiano. La cadenza sarà settimanale e per il momento le uscite previste sono 46.

Sono state diffuse i titoli delle prime 25 uscite dai quali si intuisce che Buck Danny sarà protagonista almeno della prima metà della collana, con albi da due storie l’uno.

Un aereo non è rientrato – Pattuglia all’alba – 12/02/2021

NC 22654 non risponde – Minaccia al Nord – 19/02/2021

Buck Danny contro Lady X – Allerta in Malesia – 26/02/2021

La Tigre della Malesia – S.O.S.! Dischi volanti! – 05/03/2021

Un prototipo è scomparso – Top secret – 12/03/2021

Missione verso la valle perduta – Prototipo FX 13 – 19/03/2021

Squadriglia ZZ – Il ritorno delle Tigri Volanti – 26/03/2021

Le Tigri Volanti alla riscossa – Le Tigri Volanti contro i pirati – 02/04/2021

Operazione Mercury – I ladri di satelliti – 09/04/2021

X-15 – Allarme a Cape Kennedy – 16/04/2021

Il mistero degli aerei fantasma – Allarme atomico – 23/04/2021

La squadriglia della morte – Gli Angeli Blu – 30/04/2021

Il pilota dalla maschera di cuoio – La valle della morte verde – 07/05/2021

Squali nel Mar della Cina – Ghost Queen – 14/05/2021

Missione Apocalypse – I piloti dell’inferno – 21/05/2021

Fiamme dal cielo – Gli aggressori – 28/05/2021

I Jap attaccano – I misteri di Midway – 04/06/2021

La vendetta dei figli del cielo – Le tigri volanti – 11/06/2021

Negli artigli del Drago Nero – Attacco in Birmania – 18/06/2021

I contrabbandieri del Mar Rosso – I pirati del deserto – 25/06/2021

I gangster del petrolio – Piloti collaudatori – 02/07/2021

Cielo di Corea Aerei senza piloti – 09/07/2021

I segreti del Mar Nero – La squadriglia fantasma – 16/07/2021

Zona proibita – Tuoni sulla cordigliera – 23/07/2021

La notte del serpente – Sabotaggio in Texas – 30/07/2021

Non è specificato il formato ma La Gazzetta dello Sport non essendo nuova a queste iniziative dovrebbe utilizzare lo stesso formato brossurato con dimensioni alla francese già utilizzato per altre collane simili, ad esempio per Michel Vaillant.

Sempre come accaduto in passato le storie non vengono proposte in ordine cronologico.

Rimaniamo in attesa di potervi mostrare la veste grafica della collana e di conoscere il piano dell’opera completo con le altre 21 uscite.

Buck Danny, la serie

Creato da Jean-Michel Charlier e Victor Hubinon nel 1947, Bucky Danny ha come protagonista l’omonimo pilota dell’aeronautica americana e i suoi due compagni Jerry “Tumb” Tumbler e Sonny Tuckson.

I primi albi della serie sono ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale ma a partire dal 1954 le ambientazioni divennero contemporanee passando dalla Guerra Fredda ai più recenti scenari di tensione internazionale come la Guerra nei Balcani.

La serie “classica” consta di 52 albi serializzati con alcuni anni di pausa. Nel 1979, alla morte di Hubino, la serie rimase in pausa per circa 4 anni tornando poi per 4 albi disegnati da Francis Bergèse. Alla morte di Charlier nel 1989, Bergèse disegnò un albo su testi di Jacques de Douhet salvo poi dedicarsi lui direttamente alla scrittura fino al 1996 per un totale di 7 albi.

La serie venne rilanciata nel 2013 con Frédéric Zumbiehl e Francis Winis, sostituito poi da Formosa.

In Italia la serie è stata pubblicata dalla Cenisio e AD/Alessandro Editore prima di passare a Nona Arte/Editoriale Cosmo che ha iniziato una ristampa cronologica e integrale in volumi di pregio oltre a pubblicare le nuove avventure.