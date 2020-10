Il Guanto dell’Infinito – Un Gioco Love Letter, la recensione

Il Guanto dell’Infinito – Un Gioco Love Letter è la rivisitazione in chiave Marvel Comics di Love Letter. In questa incarnazione i giocatori non competono per il cuore della Principessa, ma dovranno fare gioco di squadra per scongiurare il piano di annientamento di Thanos, lo “Snap” reso celebre in Avengers: Infinity War. I più potenti eroi della Terra riusciranno a sconfiggere il Titano Pazzo e salvare l’Universo?

Gli Avengers e Thanos giocano a Love Letter

Il Guanto dell’Infinito – Un Gioco Love Letter è un gioco in scatola con carte per 2-6 giocatori dai 10 anni in su, che rivisita Love Letter, titolo da cui mutua nome e sistema di gioco. Lo scopo del gioco è impedire a Thanos di portare a termine il suo piano, cioè collezionare le sei Gemme dell’Infinito per dimezzare le forme di vita dell’Universo.

Contrariamente a Love Letter, dove i giocatori competono uno contro l’altro, in Il Guanto dell’Infinito i giocatori saranno chiamati a intraprendere un’inedita versione semi-collaborativa: un giocatore vestirà i panni del Titano Pazzo, mentre i restanti giocatori saranno i super eroi che si ergeranno come ultimo baluardo dell’universo.

Per darsi battaglia, sia gli Avengers che Thanos disporranno di un mazzo di carte che raccoglierà le azioni che di volta in volta avranno a disposizione per impostare le rispettive strategie.

Per vincere a Il Guanto dell’Infinito bisognerà azzerare i punti ferita degli avversari, salvando l’Universo (nel caso degli Avengers) o schioccando le dita e cancellando metà degli esseri viventi (nel caso di Thanos).

Una configurazione minimal ma efficace

Il Guanto dell’Infinito si presenta come un gioco di piccolo formato (9,5×14 centimetri) adatto ad essere trasportato e giocato ovunque. Come Love Letter il gioco è venduto in blister, dentro al quale si trova il sacchettino di velluto che contiene le carte e i componenti del gioco. Una volta aperto, il blister non potrà più assolvere alla sua funzione di contenitore del gioco, demandando così questo compito al solo sacchetto. Dato il design della cartotecnica con finestra di questo packaging l’idea di dover gettare via il packaging è un piccolo dettaglio che rattristerà i collezionisti di giochi.

All’interno del sacchetto decorato troverete:

36 Carte (16 Carte Eroe, 13 Carte Thanos, 1 Carta Tracciato Vita e 6 Carte Riferimento)

9 Segnalini Potere

2 Indicatori

Il libretto delle regole

Contrastare il Guanto dell’Infinito

Ogni partita de Il Guanto dell’Infinito comincerà con la scelta dei ruoli dei giocatori, dove gli Eroi potranno essere impersonati da un minimo di uno a un massimo di cinque giocatori, mentre Thanos sarà interpretato sempre da un solo giocatore. Il numero complessivo di giocatori, Thanos compreso, stabilità il livello di ferite necessario a sconfiggere il Titano Pazzo: più giocatori giocheranno nel ruolo degli eroi più alto sarà il numero di ferite che Thanos potrà incassare prima di venire sconfitto.

Il livello di ferite degli Eroi invece sarà sempre impostato sul numero più alto a prescindere da quanti giocatori fanno parte di questo gruppo.

All’interno dei rispettivi mazzi di gioco, Eroi e Thanos, si troveranno delle carte caratterizzate da una azione e un numero: l’azione rappresenterà l’abilità speciale della carta mentre il numero rappresenterà il valore della carta (da 1 a 6) da confrontare durante il combattimento. Il mazzo Eroe sarà composto dai membri degli Avengers, mentre quello Thanos avrà i membri dell’Ordine Nero e le sei Gemme dell’Infinito.

Stabiliti i ruoli si procederà dividendo i due mazzi di Carte e pescando da essi una carta (Thanos ne pesca due). Si procederà quindi in ordine orario, giocando la carta dalla propria mano e applicando l’effetto della propria abilità.

Nel contrastare Thanos, gli Eroi non potranno parlare tra di loro per stabilire una strategia comune, ma dovranno fare attenzione a tutte le carte messe in gioco, tenendo conto di quale carta è stata giocata, in modo da agire in maniera sinergica con il resto del team.

Alcune azioni saranno offriranno controllo sulle carte dei compagni di squadra o dell’avversario, alcune consentiranno di accumulare dei Segnalini Potere e altre permetteranno lo scontro diretto: in ogni caso la chiave per sconfiggere l’avversario sarà quella di giocare al meglio le azioni indicate nelle proprie carte.

I combattimenti verranno risolti confrontando il valore numerico delle carte, dove la carta più alta avrà la meglio su un valore inferiore, tuttavia questi valori potranno essere potenziati accumulando Segnalini Potere. La carta sconfitta causerà un danno, che dovrà essere scalato dalla Carta Tracciato Vita. In caso di pareggio lo scontro non ha conseguenze.

Avengers: Assemble!

Il Guanto dell’Infinito è un gioco adatto a tutti, che potrà essere apprezzato da giocatori esperti e casual rendendo così questo titolo adatto a serate tra amici e in famiglia. Nonostante l’indicazione dai 10 anni in su, Il Guanto dell’Infinito potrà essere apprezzato anche da bambini più piccoli… idealmente dagli 8 in su.

I suoi punti di forza risiedono indubbiamente nel pratico formato e nelle regole di immediata assimilazione. La tematizzazione Marvel aggiunge quel tocco in più, in grado di strizzare l’occhiolino ad un pubblico di appassionati di fumetti e cinecomics, ma non necessariamente di appassionati di giochi in scatola.

In questa sua nuova incarnazione del regolamento di Love Letter, la meccanica semi collaborativa si adatta alla perfezione all’atmosfera del gioco e ne conferiscono una personalità unica.

In conclusione

Il Guanto dell’Infinito – Un Gioco Love Letter è un divertente filler che, pur mantenendo un’atmosfera familiare come Love Letter, riesce a reinventarsi in una nuova chiave semi-collaborativa. Il gioco è adatto a tutti e si contraddistingue per l’immediatezza delle sue regole: la semplicità di gioco sarà compensata da una profondità strategica, che richiederà a tutti i giocatori un’attenta pianificazione delle proprie mosse.