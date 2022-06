Il manga Oshi no Ko, scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari, (leggete la nostra recensione a questo articolo) sarà trasposto in anime. Pubblicata la prima key visual.

L’anime sarà prodotto da Doga Kobo . Daisuke Hiramaki (Selection Project) e Chao Nekotomi (Love is Like a Cocktail) dirigono la serie. Jin Tanaka (The Misfit of Demon King Academy) si occupa della composizione mentre Kanna Hirayama (Rent-A-Girlfriend) sta disegnando i personaggi.

Per ora non abbiamo altre informazioni. Questa la key visual:

Oshi no Ko: il manga

Oshi no Ko – My Star è scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari. Serializzato su Weekly Young Jump di Shueisha dall’aprile 2020, i suoi capitoli sono stati raccolti in sette tankōbon a partire da febbraio 2022. Oshi no Ko – My Star ha fin da subito conquistato il Giappone, vincendo il Next Manga Award nella categoria stampa per poi essere nominato per il 26° Premio Culturale Tezuka Osamu nel 2022 e per il 46° Premio Kodansha Manga nella categoria generale nel 2022. Queste solo alcune delle sue vittorie. Nel nostro paese, a pubblicare il manga che ci spalanca le porte del mondo delle idol, un mondo fatto di luci, di sorrisi e di magia, ma che nasconde un lato oscuro, invisibile all’esterno, è J-POP che ci presenta una speciale prima edizione con jacket effetto olografico e con allegato il gadget Meet your Idol Card!