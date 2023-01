A breve potremo finalmente assistere al ritorno del Mandaloriano su Disney+, scoprendo come gli eventi a cui abbiamo assistito nelle precedenti stagioni di The Mandalorian e nella parte finale di The Book of Boba Fett si ripercuoteranno sulla vita di Din Djarin (Pedro Pascal). Un nuovo capitolo delle avventure del Mando che promette di dare nuovo risalto alla cultura mandaloriana, considerato come il futuro di Din Djarin sia ora indissolubilmente legata al suo retaggio, un aspetto che promette di cambiare radicalmente la figura di Din Djarin in The Mandalorian 3. Se nelle due precedenti stagioni della serie si è valorizzata con particolare attenzione il suo ruolo di cacciatore di taglie, è innegabile che nelle azioni del Mando trasparisse in modo netto la sua aderenza alle regole mandaloriane, specialmente nella cura dei trovatelli, gli orfani accolti dai mandaloriani tra le loro fila. Come apparentemente ha fatto Din con il piccolo Grogu, atto che pare essere uno di punti di contatto con il suo clan, nonostante la confessione di essersi tolto l’elmo lo abbia reso un pariah per gli altri mandaloriani. Tutti elementi che, all’interno della continuity della serie, portano a suppore che il nuovo ruolo di Din Djarin sarà la base per The Mandalorian 4.

Come potrebbe portare il nuovo ruolo di Din Djarin a The Mandalorian 4?

Già nella prima stagione si era apprezzato il modo in cui il clan del Mando era corso in suo aiuto, quando Din aveva deciso di sfidare gli imperiali pur di salvare Grogu. Un segno di unità tipicamente mandaloriano, ma che aveva avviato anche una valorizzazione di questa cultura che non ha mancato di mostrare una profonda spaccatura, causa di eventi antecedenti, legati al passato della saga, come abbiamo visto in Clone Wars e Rebels. A rendere ancora più centrale questo tratto culturale è la comparsa della leggendaria Darksaber, che nel finale della seconda stagione di The Mandalorian è stata conquista da Din Djarin in un duello contro Moff Gideon (Giancarlo Esposito), una vittoria che secondo le leggi di Mandalore rende Mando il nuovo condottiero dei mandaloriani.

The Mandalorian (Pedro Pascal, third from left) in Lucasfilm's THE MANDALORIAN, season three, exclusively on Disney+. ..2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Con il possesso della Darksaber, il destino di Din Djarin in The Mandalorian 3 sembra muoversi prepotentemente verso un suo ruolo da leader del suo popolo. Nei trailer sono diverse le scene in cui lo vediamo muoversi tra altri mandaloriani, che sembrano reagire con rispetto alla sua presenza. Un rispetto che potrebbe non esser condivisa da tutti i figli di Mandalore, considerato che Bo-Katan Kryze ha già manifestato la sua rabbia per non esser riuscita a recuperare la Darksaber dalle mani di Gideon, il che spinge a credere che tra lei e Din avrà luogo un’accesa rivalità che potrebbe condurre a una guerra civile mandaloriana. Situazione estrema che potrebbe rivelarsi uno dei punti narrativi più potenti della prossima stagione di The Mandalorian, ma che possiamo ritenere anche il punto di partenza del futuro ruolo di Din Djarin in The Mandalorian 4.

Ammettendo che la potenziale guerra civile mandaloriana si concluda con la vittoria della fazione guidata da Din Djarin, nel suo racconto a corredo dell’ultimo trailer possiamo percepire distintamente la sua volontà di riunire tutti i clan dispersi tra le stelle, ricreando una Mandalore viva e che sia patria per tutti coloro che seguono la Via. Una scelta che lo condurrebbe anche a cambiare radicalmente il suo clan, passando prima dal suo rito di purificazione impostogli dall’Armaiolo, e poi convincendo proprio i Figli della Ronda a unirsi per primi a lui, promettendo loro una nuova lotta finalizzata alla ricostruzione dell’amata patria, distrutta dall’Impero nella Notte delle Mille Lacrime.

The Mandalorian (Pedro Pascal, third from left) in Lucasfilm's THE MANDALORIAN, season three, exclusively on Disney+. ..2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Come facilmente intuibile, questa ricchezza di premesse non può completarsi all’interno della sola terza stagione, ma anzi sembra porsi come la linea guida del Mando, che proprio dalla riconquista di Mandalore potrebbe iniziare un nuovo viaggio, passando da cacciatore di taglie in perenne movimento a figura centrale nella ricostruzione della società mandaloriana. Sotto questo punto di vista, la terza stagione della serie si rivelerebbe una fase evolutiva del personaggio, preparandolo a una vera e propria evoluzione della figura di Din Djarin in The Mandalorian 4.

Pur non avendo ancora conferme da parte di LucasFilm di una quarta stagione della serie, sembra difficile che non venga proseguita l’epopea del personaggio che ha ridata lustro alla saga di Star Wars. The Mandalorian non è stata solamente la prima serie live action del franchise, ma grazie a una scrittura che si è rifatta alla tradizione narrativa dei grandi capitoli di Star Wars ha riacceso la passione anche nei fan delusi dalle ultime proproste cinematografiche. Il ruolo quasi salvifico cucito su Din Djarin è divenuto evidente quando è comparso in The Book of Boba Fett, risollevando le sorti di una delle serie meno apprezzate del nuovo corso seriale del franchise, ruolo che porta a identificare il mandaloriano interpretato da Pedro Pascal come una figura che avrà un futuro centrale ancora a lungo nella saga di Star Wars.

