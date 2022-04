Blue Lock è l’adattamento anime dell’omonimo fenomeno manga sul calcio scritto da Muneyuki Kaneshiro (As the Gods Will, Jagan) e illustrato da Yusuke Nomura (Dolly Kill Kill) per Weekly Shonen Magazine (Kodansha), pubblicato in Italia dalla casa editrice Planet Manga (recuperate la nostra recensione a questo articolo). Da qualche tempo vengono pubblicati alcuni video promozionali incentrati sui protagonisti della serie: gli ultimi si sono concentrati su Yoichi Isagi, Meguru Bachira e Rensuke Kunigami. Ora è il turno di Hyōma Chigiri!

Il nuovo trailer di Blue Lock mette in evidenza Hyōma Chigiri

Chi è Hyōma Chigiri? Chigiri è un attaccante prodigio che ha subito un infortunio in passato che lo ha limitato. Giunto a Blue Lock ha però deciso di non lasciarsi incatenare dalle sue paure per poter continuare a giocare a calcio con tutto il cuore.

Quando è arrivato a Blue Lock per la prima volta, Chigiri era membro della squadra Z. Ha trascorso metà della Prima Selezione evitando la partecipazione o mantenendola al minimo indispensabile, ma quando è stato motivato da Isagi nella terza partita della squadra Z, ha deciso di lasciare andare la sua paura e giocare a calcio per diventare il miglior attaccante del mondo come i suoi rivali.

L’anime e il manga

L’anime di Blue Lock sarà presentato in anteprima quest’anno e vede come protagonisti: Tasuku Kaito nel ruolo di Meguru Bachira, Kazuki Ura nel ruolo di Yoichi Isagi, Yūki Ono è Rensuke Kunigami e Sōma Saitō è Hyōma Chigiri.

Fra lo staff principale abbiamo Tetsuaki Watanabe (Powerful Pro Yakyuu Powerful Koko-hen) alla direzione del progetto presso 8-Bit con Shunsuke Ishikawa nel ruolo di assistente regista. Taku Kishimoto (Haikyu!!, Silver Spoon, Fruit Basket) scrive la sceneggiatura e lo scrittore stesso del manga, Muneyuki Kaneshiro, supervisiona la storia. Masaru Shindo (Fruit Basket, Macross Delta, My Teen Romantic Comedy SNAFU), Kenji Tanabe e Kento Toya sono character designer e responsabili-capo delle animazioni. Hisahi Tojima supporta il lavoro delle animazioni e Hiromi Sakamoto dirige le scene di azione. Jun Murayama compone le musiche.

Per quanto riguarda il manga è scritto e disegnato da Kaneshiro e Nomura ed è tuttora in corso su Weekly Shōnen Magazine. Blue Lock ha vinto il premio Best Shōnen Manga nel 45° Manga Awards annuale di Kodansha lo scorso anno.

L’edizione italiana di Blue Lock è stata annunciata da Planet Manga a marzo 2021 e 1° numero è disponibile per l’acquisto dal 29 luglio 2021 e potete recuperarlo su Amazon!