Aniplex ha diffuso il novo trailer di Mashle che rivela la data di inizio dell’anime ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Hajime Komoto.

La serie anime prodotta dallo studio di animazione A-1 Pictures avrà inizio il 7 aprile 2023 e in Italia, come riportato, arriverà in contemporanea e in forma sottotitolata su Crunchyroll. Il progetto sarà costituito da due trimestri, pertanto sono attesi poco più di 20 episodi settimanali.

Il trailer esteso, inoltre, annuncia la opening cura di Taiku Okazaki con il singolo Knock Out, mentre il gruppo Philosophy no Dance esegue la sigla di chiusura col pezzo Shu Cream Funk.

Ricordiamo che il progetto anime viene definito come un adattamento completo. Non a caso, il manga è entrato dal 4 luglio 2022 nella sua fase finale, pertanto è possibile lo studio di animazione stia pianificando di offrire la trasposizione in un’unica soluzione.

In merito allo staff, Tomoya Tanaka ( Engage Kiss , Visual Prison ) dirige l’anime presso lo studio di animazione A-1 Pictures. Yousuke Kuroda (My Hero Academia) si occupa della sceneggiatura e Hisashi Toshima ( Tada Never Falls in Love ) è il character designer. Masaru Yokoyama ( Fruits Basket , Astra Lost in Space ) compone le musiche.

Ecco di seguito il trailer estero che rivela un assaggio delle incredibili avventure tra pugni e magie esilaranti:

Mashle: di cosa parla il manga

Mashle è un puro manga fantasy che ingloba magia, commedia e combattimento scritto e disegnato da Hajime Komoto tra le pagine di Weekly Shonen Jump. L’opera ha avuto inizio a 2020 e ad oggi sono disponibili 15 volumi. In Italia il manga è edito da Star Comics da ottobre 2021 con i primi 10 disponibili per l’acquisto. Acquistate il primo divertente numero del manga su Amazon

