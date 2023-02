Il manga che unisce in unico ambiente la magia, bacchette magiche, gag e pugni devastanti, in poche parole Mashle, è diventato un anime che si appresta ad esordire ad aprile 2023. Dove sarà possibile vederlo in streaming?

Mashle: dove vedere l’anime in streaming

Attraverso un comunicato ufficiale mediante i propri portali apprendiamo che sarà Crunchyroll la piattaforma a distribuire il progetto doppiato in italiano. Al momento non è noto sapere la data completa di inizio.

Key visual dell'adattamento anime di Mashle

Ricordiamo che il progetto anime viene definito come un adattamento completo. Non a caso il manga è entrato dal 4 luglio 2022 nella sua fase finale, pertanto è possibile lo studio di animazione stia pianificando di offrire la trasposizione in un’unica soluzione.

In merito allo staff, Tomoya Tanaka ( Engage Kiss , Visual Prison ) dirige l’anime presso lo studio di animazione A-1 Pictures. Yousuke Kuroda (My Hero Academia) si occupa della sceneggiatura e Hisashi Toshima ( Tada Never Falls in Love ) è il character designer. Masaru Yokoyama ( Fruits Basket , Astra Lost in Space ) compone le musiche.

Mashle: di cosa parla il manga

Mashle è un puro manga fantasy che ingloba magia, commedia e combattimento scritto e disegnato da Hajime Komoto tra le pagine di Weekly Shonen Jump. L’opera ha avuto inizio a 2020 e ad oggi sono disponibili 15 volumi. In Italia il manga è edito da Star Comics da ottobre 2021 con i primi 10 disponibili per l’acquisto. Acquistate il primo divertente numero del manga su Amazon

