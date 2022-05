Dopo tante voci adesso arriva la conferma: Mashle di Hajime Komoto entra ufficialmente nell’arco narrativo finale a partire dal volume 12 del manga in uscita il 4 luglio.

A svelarlo è lo stesso autore del manga edito su Weekly Shonen Jump e in Italia per Star Comics (cliccate qui per acquistare il primo volume e qui per leggere la recensione relativa) nelle pagine conclusive del volume 11, disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online da oggi 2 maggio.

Si tratta, come abbiamo menzionato in apertura, di un andirivieni dal momento che l’autore, ad agosto 2021 in occasione del volume 7, aveva dichiarato che l’opera non sarebbe durata più di tanto per poi smentire esattamente a marzo 2022 col messaggio all’interno del volume 10.

Per il momento non resta che godere delle avventure attualmente in corso ed edite, ricordiamo, in Italia da Star Comics. In più, le ultime uscire sono disponibili legalmente attraverso la piattaforma Manga PLUS.

Mashle: il manga

Mashle è un puro manga fantasy che ingloba magia, commedia e combattimento scritto e disegnato da Hajime Komoto tra le pagine di Weekly Shonen Jump. L’opera ha avuto inizio a 2020 e ad oggi sono disponibili 11 volumi. In Italia il manga è edito da Star Comics da ottobre 2021 con i primi 4 disponibili per l’acquisto.

Invitiamo ad acquistare il primo divertente numero del manga se siete appassionati di manga di combattimento in salsa comedy.

L’opera non vanta ancora un adattamento animato.