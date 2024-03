Super Mario Maker, quel livello impossibile si è rivelato una frode

Il mondo dei fan di Super Mario Maker ha dichiarato vittoria nel loro sforzo pluriennale per completare ogni livello utente nel gioco originale per Wii U prima della chiusura dei server l'8 aprile. Tuttavia, la scoperta che il livello ultra difficile "Trimming the Herbs" (TTH) è stato creato in modo non conforme lascia la bocca amara: nessuno è mai riuscito a finirlo e nessuno ci riuscirà, perché è nato per essere impossibile.

Il creatore di "Trimming the Herbs", Ahoyo, ha infatti ammesso di aver utilizzato metodi di speedrun assistiti e strumenti automatizzati per creare il livello. Questo significa che ha potuto utilizzare capacità sovrumane come rallentamento, riavvolgimento e avanzamento frame per frame per registrare l'insieme preciso di input necessari per creare il "creator clear" che era necessario per caricare il livello inizialmente.

Ahoyo ha scritto su Discord e sui social media: "Mi dispiace per il dramma causato dalla mia creazione all'interno della comunità e mi dispiace per l'esperienza vissuta. Ma almeno è stato interessante. Tuttavia, alla fine la verità è ciò che conta di più. Congratulazioni al Team 0% per il loro traguardo ben meritato!"

I membri del Team 0%, alla fine, sono comunque soddisfatti per aver raggiunto l’obiettivo, cioè lo zero percento di livelli non finiti. Peccato che proprio l’ultimo in qualche modo rovini la festa. "Abbiamo raggiunto l'obiettivo che perseguivamo da oltre sei anni, ma quasi non mi sembra emozionante", ha detto Black60Dragon, amministratore del Team 0%, ad Ars Technica. "Invece è solo offuscato dal dramma. Quindi è agrodolce."