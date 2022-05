Annunciato ufficialmente a ottobre insieme a Battle of the Super Sons, il film animato Green Lantern: Beware My Power. Il protagonista sarà John Stewart e il film mostrerà proprio come l’uomo è entrato in possesso del suo anello del potere. Finalmente è stato pubblicato il primo trailer di Green Lantern: Beware My Power che dà ai fan una prima infarinatura su cosa devono aspettarsi dal film.

Il trailer di Green Lantern: Beware My Power

Creato da Dennis O’Neil e Neal Adams, il personaggio di John Stewart è apparso per la prima volta in Green Lantern #87 del 1972 ed è stato uno dei tanti a impersonare il ruolo di Lanterna Verde (recuperate il fumetto su Amazon), usando il suo anello del potere per affrontare alcuni dei più pericolosi cattivi dell’Universo DC. Nel corso degli anni, Stewart è diventato un membro chiave di squadre come la Justice League.

Come accennato durante il DC FanDome, questo ultimo film fa parte dell’attuale canone dei DC Animated Movies supervisionato dal produttore Butch Lukic.

Nel trailer di Green Lantern: Beware My Power oltre a John Stewart, ci vengono mostrati altri personaggi DC tra cui Martian Manhunter, Hawkgirl, Vixen, Green Arrow e Adam Strange. Il video rivela il modo attraverso cui John Stewart viene in possesso del suo anello del potere e inizia così nuova avventura. Non solo. Il trailer anticipa anche la morte di Hal Jordan/Lanterna Verde in una guerra tra Rann e Thanagar. Tuttavia, il cattivo principale del film sembra essere Sinestro, il malvagio leader del Sinestro Corps/Yellow Lantern Corps.

Possiamo ipotizzare che l’attore Ike Amadi riprenderà il ruolo di Martian Manhunter visto che lo ha già doppiato in Superman: Man of Tomorrow.

Questa la sinossi di Green Lantern: Beware My Power:

In Green Lantern: Beware My Power, il cecchino dei marines John Stewart, appena congedato, si trova a un bivio nella sua vita, complicato solo dal ricevimento di un anello extraterrestre che gli garantisce i poteri della Lanterna Verde della Terra. Sfortunatamente, l’anello non viene fornito con le istruzioni, ma viene con un bagaglio, come un’orda di assassini interplanetari decisi a eliminare ogni Lanterna Verde nell’universo. Ora, con l’aiuto di Green Arrow, Adam Strange e Hawkgirl, questo soldato riluttante deve viaggiare nel cuore di una guerra galattica Rann/Thanagar e in qualche modo riuscire dove tutte le altre Lanterne Verdi hanno fallito.

Qui sotto potete guardare il trailer: