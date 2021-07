Lanterna Verde: la serie TV “correggerà” gli errori del film

La serie tv su Lanterna Verde, scritta da Seth Grahame-Smith e prodotta da Geoff Johns e Marc Guggenheim, è attualmente in fase di produzione dallo scorso 12 Aprile. Proprio Marc Guggenheim ha raccontato in un’intervista che l’intento sarebbe anche quello di “aggiustare” ciò che non andò bene nel film del 2011 con Ryan Reynolds, che potete recuperare su Amazon.

La lavorazione della serie ha richiesto l’impiego di alcuni scrittori che hanno già lavorato per l’Arrowverse di HBO.

“Stiamo lavorando a Green Lantern come se fosse qualcosa di diverso rispetto all’Arrowverse. Non ci saranno dei collegamenti creativi. Ma io, Marc Berlanti, Lamont Magee e Geoff Johns abbiamo già lavorato per l’Arrowverse. […] Sono sicuro che in un modo o nell’altro abbiamo imparato diverse lezioni lavorando a questi programmi, sia dal punto di vista creativo sia da quello produttivo. Certamente porteremo queste conoscenze anche in Green Lantern andando sempre più avanti con la serie. […] Io e Greg lavoriamo insieme da 16 anni, abbiamo lavorato su diversi progetti, legati o meno all’universo DC. Un giorno è venuto da me e mi ha detto ‘DC ci lascerà fare una serie su Green Lantern per il loro servizio streaming, vorresti partecipare?’ e io ho risposto ovviamente di si. Sia io che Greg abbiamo il grande desiderio di sistemare quelle cose che sono andare male nel film di 10 anni fa”.