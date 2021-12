Nella nottata italiana, durante la cerimonia di assegnazione dei The Game Awards, Showtime, 343 Industries e Amblin Television hanno mostrato il primo, attesissimo, trailer di Halo insieme al primo poster ufficiale. La serie debutterà nel corso del 2022 (non è stata fornita una data precisa) su Paramount+, piattaforma streaming che dovrebbe essere prossimamente inglobata nell’offerta Sky in Italia.

Il primo trailer di Halo, la serie TV Paramount+

La serie TV di Halo sarà composta da 9 episodi e la prima stagione di concentrerà nel raccontare la guerra fra il United Nations Space Command ed i Covenant. Nel trailer, impressionante per dettagli e capacità di ricostruire l’estetica della serie videoludica, abbiamo un primo assaggio di Master Chief (Pablo Schreiber) e Cortana (Jen Taylor) in azione. Ricordiamo che il franchise videoludico di Halo, da sempre sinonimo delle console di casa Microsoft, compie quest’anno 20 anni.

Eccovi il primo trailer di Halo:

A proposito di Halo, la serie TV Paramount+

Otto Bathurst, già regista di vari episodi di Black Mirror e Peaky Blinders, dirigerà un cast composto da Pablo Schreiber (Master Chief), Natascha McElhone (nei panni della dottoressa Catherine), Bokeem Woodbine (il soldato Soren-066) e Shabana Azmi (che interpreterà l’ammiraglio Margaret Parangosky). Ma non solo: Bentley Kalu vestirà i panni e l’armatura dello Spartan Vannack-134, Natasha Culza sarà Spartan Riz-028 e infine Kate Kennedy sarà Spartan Kai-125, oltre a Yerin Ha nel ruolo di un personaggio misterioso di nome Quan Ah.

La serie sarà prodotta da Showtime in collaborazione con 343 Industries e Amblin Entertainment. Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey saranno i produttori esecutivi per conto di Amblin insieme a Steven Kane, produttore di Starship Troopers e Kyle Killen (Awake), oltre a cinque produttori esecutivi che rappresenteranno One Big Picture, Chapter 11 e 343 Industries.