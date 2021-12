Nella nottata italiana, durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards, Paramount Pictures ha diffuso il primo trailer italiano di Sonic 2. Il film è atteso nelle sale l’8 aprile 2022.

Il primo trailer italiano di Sonic 2 con Knuckles in azione

Eccovi il primo trailer di Sonic 2 con il ritorno in azione di Sonic (doppiato da Ben Schwartz) e il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e soprattutto un primo sguardo a Knuckles doppiato da Idris Elba.

Eccovi invece primo trailer italiano di Sonic 2:

A proposito di Sonic The Hedgehog 2

Sonic The Hedgehog 2, diretto da Jeff Fowler, su una sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller, vede il ritorno del cast del primo film: Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik/Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).

Elba doppierà Knuckles, storico compagno di Sonic che inizialmente sarà inquadrato come un vero e proprio avversario del porcospino blu, in combutta con il temibile Dr. Robotnik, interpretato nuovamente dall’istrionico Jim Carrey (qui la notizia originale). Nato infatti come un antagonista nel videogioco Sonic the Hedgehog 3, Knuckles the Echidna (questo il nome completo) è diventato poi un personaggio giocabile a tutti gli effetti a partire da Sonic & Knuckles. A differenza di Sonic, Knuckles è un vero e proprio guerriero particolarmente esperto nelle arti marziali, grazie anche e soprattutto ai suoi guanti speciali con delle nocche acuminate (visto anche che knuckles, in inglese, vuol dire proprio nocche).

La trama di Sonic the Hedgehog 2 recita: