Il Principe Cerca Moglie 2 direttamente in streaming su Amazon

Il Principe Cerca Moglie 2 (Coming 2 America) non uscirà in sala: il film è stato infatti acquistato da Amazon e sarà trasmesso direttamente in streaming sulla piattaforma Prime Video.

Una nuova normalità?

Il cinema soffre. Le sale sono pressoché deserte. Al botteghino non si registrano risultati entusiasmanti. La pandemia da Covid-19 sta passando come una falce su ogni settore produttivo e non stupisce che anche il cinema sia in perdita, vuoi per le restrizioni normative attuate, vuoi per la legittima paura del pubblico ad inoltrarsi in luoghi potenzialmente a rischio. Ecco allora che diverse piattaforme streaming si adeguano alla difficile situazione: avevamo visto un esempio con Disney+, che ha reso disponibile il live action di Mulan direttamente online, senza passare dalla sala cinematografica. Stavolta, è il turno di Amazon, che non perde tempo e si accaparra Il Principe Cerca Moglie 2, oltre ad altri film che non verranno proiettati al cinema.

Il ritorno di Akeem

Il sequel del film del 1988 diretto da John Landis vedrà il ritorno di Eddie Murphy nei panni di Akeem ne Il Principe Cerca Moglie 2 (Coming 2 America), che invece avrà Craig Brewer alla regia stavolta. Tuttavia la pellicola sarà disponibile per lo streaming direttamente su Amazon Prime Video, a seguito di un accordo tra la società di Jeff Bezos e la Paramount, del valore di ben 125 milioni di dollari. L’accordo non è ancora stato concluso in via definitiva, poiché il protagonista nonché produttore Eddie Murphy deve apporre la sua firma. Amazon dovrà risolvere anche alcuni cavilli legati alla sfera marketing, dal momento che i marchi McDonald’s e Crown Royal dovranno seguire di pari passo l’acquisto del film.

Sembra però che Amazon sia ben determinata ad acquistare Il Principe Cerca Moglie 2 e il contratto potrebbe essere già in via di chiusura, ponendo la pellicola come sua prima priorità nell’ambito di un processo di acquisizione che coinvolge anche altri titoli: su Prime Video vedremo infatti anche il sequel di Borat, Without Remorse e One Night in Miami. In ogni caso, c’è già una papabile data d’uscita del film di Craig Brewer: il 18 dicembre. Che Natale avrà il suo nuovo tormentone filmico annuale?