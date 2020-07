Il Principe dei Draghi: in arrivo le nuove stagioni e un gdr

Durante il panel Zoom into Xadia: The Dragon Prince tenutosi durante Comi-Con@Home, l’edizione virtuale del San Diego Comic-Con, è stato annunciato che Netflix ha rinnovato la serie animata Il Principe dei Draghi. A dare l’annuncio e a presentare le novità in serbo per i fan connessi gli autori Aaron Ehasz, Justin Richmond e i doppiatori Paula Burrows (Rayla), Jack De Sena (Callum), Sasha Rojen (Ezran), Erik Todd Dellums (Aaravos), Racquel Belmonte (Claudia), Jesse Inocalla (Soren) e Jason Simpson (Viren).

La serie sarà così ampliata e i fan potranno assistere a nuove avventure di Callum, Ezran e Rayla con altre quattro nuove stagioni da nove episodi l’una. Il rinnovo permetterà così a Ehas e Richmond di portare a compimento la loro visione creativa, poiché nonostante la chiusura di molte trame avvenuta con il finale della terza stagione, Il Principe dei Draghi è chiaramente un’opera di ampio respiro. Attualmente Wonderstorm ha annunciato che la stagione 4 è già in preproduzione, ma che la data di premiere della nuova stagione deve essere ancora decisa.

Oltre all’annuncio delle nuove stagioni in arrivo Wonderstorm ha anche rivelato un accordo pluriennale stretto con Fandom che porterà alla realizzazione di Tales of Xadia, il gioco di ruolo da tavolo basato sulla serie. Tales of Xadia permetterà ai giocatori di esplorare l’ambientazione e vivere numerose avventure in questo mondo fantastico. Il gioco di ruolo sarà messo in commercio nel 2021 e utilizzerà il Cortex system, regolamento già utilizzato per i giochi di ruolo di Supernatural e Battlestar Galactica. Il gioco di ruolo prevederà anche un sistema di narrazione condivisa, che permetterà ai giocatori di prendere parte ad eventi narrativi collettivi in cui poter interagire con tutti i giocatori della community.

Durante la conferenza gli autori hanno anche presentato il libro illustrato The Art of The Dragon Prince (link Amazon), edito da Dark Horse, e la graphic novel Through the Moon (link Amazon), edita da Scholastic, che illustrerà gli eventi che collegheranno la terza stagione alla quarta.