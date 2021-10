Il regista di Shang-Chi al lavoro su una nuova serie Disney+

Shang-Chi e la Legenda dei 10 anelli è l’ultimo film del Marvel Cinematic Universe ad essere uscito nelle sale durante lo scorso mese di settembre, in attesa di approdare sulla piattaforma streaming Disney+ senza però l’Accesso VIP a pagamento. Ora, il colosso americano ha ordinato la produzione della serie American Born Chinese, uno show d’azione dai toni da commedia ispirato al graphic novel di Gene Luen Yang (qui in offerta speciale), diretta e prodotta da Destin Daniel Cretton, regista delle avventure Marvel di Shang-Chi.

Potete vedere tutti i contenuti Marvel Studios e non solo in esclusiva su Disney+. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Questo nuovo progetto diretto al piccolo schermo sarà scritto e prodotto da Kelvin Yu e da suo fratello Charles, assieme agli autori dell’opera originale, Melvin Mar e Jake Kasdan (qui la notizia originale). La storia di American Born Chinese racconta le vicende di un ragazzo di nome Jin Wang, uno straniero impegnato ad affrontare le sfide di tutti i giorni, inclusa quella di andare al liceo. Un giorno, il giovane incontra un nuovo studente immigrato al suo primo giorno di scuola, un evento fortuito che darà il via a una battaglia tra alcune divinità mitologiche cinesi di straordinaria potenza.

Lo showrunner Kelvin Yu ha spiegato che l’opera di Gene Luen Yang è un punto fermo nella letteratura americana, un graphic novel davvero molto importante per un’intera generazione di lettori. Sempre Yu ha definito Destin Daniel Cretton e Melvin Mar narratori straordinari, tanto che prendere parte a un progetto come American Born Chinese è un vero onore. Yang ha invece rivelato che quando frequentava il liceo era un grandissimo fan Disney, tanto da avere almeno un oggetto di Topolino con lui ogni volta che metteva piede fuori di casa, fosse solo un portafogli, un orologio o una t-shirt. Essere parte del mondo Disney è quindi per l’autore un vero e proprio sogno che si realizza.

American Born Chinese, attesa in esclusiva sul catalogo streaming di Disney+, non ha ancora una data di uscita ufficiale, sebbene è molto probabile che possa essere rilasciata a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.