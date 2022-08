Diffuso in rete il teaser trailer di Diabolik – Ginko all’attacco!, sequel del film uscito lo scorso dicembre e basato sulle avventure del ladro dai mille volti, creato dalle sorelle Giussani nel 1962. Come già annunciato in passato, l’italo-canadese Giacomo Gianniotti, noto per le sue apparizioni nelle serie TV Grey’s Anatomy e Station 19, rimpiazzerà Luca Marinelli, protagonista del primo film.

Il teaser trailer di Diabolik – Ginko al’attacco!

Il video pubblicato sui social di 01 Distribution preannuncia atmosfere più cupe oltre a confermare il ritorno di Miriam Leone e Valerio Mastandrea rispettivamente nei panni di Eva Kant e dell’ispettore Ginko. New entry assoluta Monica Bellucci, che nel film vestirà i panni di Altea, interesse amoroso dell’ispettore e personaggio ben noto ai fan del fumetto. Il nuovo film di Diabolik, diretto ancora una volta dai Manetti Bros., fungerà da vera e propria “origin story” del re del terrore, spiegando come sia nata la sua figura e dove sia cresciuto. I registi hanno confermato anche un terzo capitolo di cui al momento non si conosce molto.

Come accade numerose volte nel fumetto, Diabolik è noto per essere l’uomo dai mille volti. Il cambio di attore, dunque, non dovrebbe trarre in confusione gli spettatori. Gianniotti ha paragonato il suo casting a quello dei film di James Bond, spiegando come i nuovi sequel di Diabolik avranno più scene d’azione rispetto al primo e richiederanno maggiori stunt. Tra le critiche apportate a Diabolik vi era infatti un pacing narrativo molto lento e una recitazione non proprio ai massimi livelli.

Cammina su bordi affilati come rasoi. Ma Ginko, questa volta, non sarà da solo.

Guarda il Teaser Trailer di “Diabolik – Ginko all’attacco!”, il secondo capitolo di #DiabolikIlFIlm, dal 17 Novembre #alcinema. pic.twitter.com/svomvVEWM9 — 01Distribution (@01Distribution) August 5, 2022

Il primo film di Daibolik (qui la nostra recensione), invece, è stato basato sul terzo albo della prima serie, intitolato L’arresto di Diabolik, celebre per via della prima apparizione di Eva. Pur avendo ricevuto un’accoglienza alquanto tiepida al box-office, il film ha ottenuto ben 11 candidature ai Premi David di Donatello 2022, tra cui miglior sceneggiatura non originale, miglior attrice protagonista e miglior canzone originale.