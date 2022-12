L’iconico franchise horror ideato da Wes Craven è pronto a tornare sul grande schermo. Paramount Pictures ha diffuso in rete il primo, terrificante teaser trailer di Scream 6, in arrivo nelle sale il 10 marzo 2023. Il film segnerà anche il ritorno di Hayden Panettiere nei panni di Kirby Reed, uno dei personaggi preferiti dai fan, oltre a un Ghostface ancora più minaccioso.

Scream 6 ruoterà attorno ai quattro sopravvissuti agli ultimi omicidi di Woodsboro mentre lasciano la città e iniziano un nuovo capitolo. Ripartirà quindi dopo gli eventi del precedente film, con Sam (Barrera), Mindy (Brown), Chad (Gooding) e Tara (Ortega), pronti a voltare pagina dopo la scia di omicidi causata da Ghostface. Ovviamente non andrà tutto per il verso giusto a giudicare dal primo trailer pubblicato. Il film sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Radio Silence, mentre James Vanderbilt e Guy Busick si occuperanno della sceneggiatura.

A proposito di Scream 6, in una dichiarazione congiunta, la Paramount e Spyglass hanno dichiarato:

Samo tremendamente grati ai fan di tutto il mondo che hanno accolto con entusiasmo il nostro film. Non vediamo l’ora che il pubblico veda cosa Radio Silence, gli scrittori Jamie & Guy e Project X hanno in serbo per la nostra famiglia Woodsboro.