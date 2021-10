Scream: ecco perché il nuovo film non si intitolerà Scream 5

In una recente intervista, Kevin Williamson, sceneggiatore del primo, iconico film della serie horror (più nello specifico slasher) Scream, ha rivelato perché l’ultimo capitolo della serie si intitola semplicemente Scream e non Scream 5.

Perché Scream e non Scream 5? L’intervista a Kevin Williamson

Alcuni fan sono scettici sul cambio di titolo, poiché allude ad un reboot e non un nuovo capitolo. Il prossimo film del 2022 sarà ambientata nello stesso universo dei precedenti titoli della serie, e diversi personaggi faranno il loro ritorno dal film originale, tra cui Neve Campbell, David Arquette e Courteney Cox. Williamson ha toccato anche questo argomento nell’intervista, affermando che ai personaggi noti se ne aggiungeranno anche altri nuovi “che sono estremamente divertenti“.

Williamson ha anche ricordato come mai scelse Neve Campbell come protagonista e di come sia rimasto immediatamente colpito dal suo primo provino, affermando:

È stata così meravigliosa. Nel suo provino, praticamente ha fatto la telefonata mentre parlava con l’assassino dell’inizio, quando esce in veranda e dice: “Sei là fuori?”. Ha fatto l’intera sequenza nel provino ed è stato così meraviglioso, come avete notato dalla performance che ha dato nel film.

Williamson ha continuato a discutere di come la sua sceneggiatura abbia visto inizialmente la morte di uno dei personaggi più iconici del franchise: Dewey Riley, interpretato da Arquette. Secondo Williamson, Arquette (letteralmente) ha ribaltato la sceneggiatura a metà della produzione, con la qualità e l’impegno della sua interpretazione.

Nel film, originariamente è morto, ma quello che è successo nel corso del film è che ci siamo resi conto di quanto la sua interpretazione fosse così spiritosa. Inoltre, lo amavamo. L’ha interpretato con un tale cuore, un tale impegno e tutti continuavano a pensarlo. Circa a metà strada , mi chiedevano di un sequel perché avevo già scritto il contorno. Mi dicevano: “E il sequel? Perché Dewey non è nel sequel?”. E così, per ogni evenienza, abbiamo filmato l’ultima sequenza di lui che sale sull’ambulanza.

Williamson ha parlato della decisione di eliminare il numero 5 dal titolo del film slasher.

Beh, era sempre Scream 5 perché è il quinto. Penso che abbiamo buttato via quel nome, ma non credo che lo avrebbero mai chiamato seriamente Scream 5. Non credo che nessuno volesse vedere il numero cinque dopo qualcosa. Dovresti chiedere a loro, Paramount o chiunque altro, ma penso che togliere il 5 e chiamarlo Scream funzioni perché è nuovo di zecca.

Scream uscirà nelle sale il 14 gennaio 2022. Acquistate Scream in edizione steelbook 4K UHD + Blu-ray qui su Amazon!