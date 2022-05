Come vi avevamo riportato Spyglass Entertainment e Paramount Pictures hanno dato il via libera alla produzione di Scream 6. Era già stato annunciato che Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Jenna Ortega, sarebbero stati tra i protagonisti del nuovo film del franchise. A essi si unirà anche Hayden Panettiere che riprenderà il suo ruolo di Kirby Reed, la preferita dai fan! Per Hayden Panettiere, Scream 6 sarà il primo film dopo otto anni di assenza dal grande schermo.

Scream 6: il ritorno di Hayden Panettiere

Scream 6 riporta sullo schermo l’attrice dopo un lungo periodo di assenza da quando il suo dramma della ABC Nashville si è concluso nel 2018. Meglio conosciuta per i suoi ruoli in Heroes, Ice Princess e Panettiere ha dimostrato di essere un’interprete dinamica in numerosi generi.

Per quanto riguarda il franchise di Scream, l’attrice ha recitato in Scream 4 nel 2011, interpretando la bella ragazza Kirby Reed. Sebbene venga orribilmente attaccata da uno degli assassini di Ghostface del film, in seguito è stato rivelato che Kirby è effettivamente sopravvissuta e ora ritornerà nel nuovo capitolo del franchise.

Tutto quello che sappiamo su Scream 6

Il team creativo dietro a Scream 5 è pronto a tornare: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Radio Silence dirigeranno di nuovo il film, mentre gli sceneggiatori James Vanderbilt e Guy Busick torneranno per scrivere la sceneggiatura.

Per quanto riguarda la trama i dettagli vengono tenuti nascosti, ma si dice che Scream 6 ruoti attorno ai quattro sopravvissuti agli ultimi omicidi di Woodsboro mentre lasciano la città e iniziano un nuovo capitolo. Quindi Scream 6 ripartirà dove si è concluso il precedente capitolo, con Sam (Barrera), Mindy (Brown), Chad (Gooding) e Tara (Ortega), i quattro sopravvissuti della recente scia di omicidi provocata da Ghostface, che decidono di lasciare Woodsboro per ricominciare altrove.

Le riprese del sequel, prodotto ancora una volta da Radio Silence, prenderanno il via in estate. In attesa di Scream 6 recuperate il Blue-Ray di Scream – Chi Urla Muore disponibile su Amazon!