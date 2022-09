Secondo fonti accreditate online relative alle ultime notizie manga e anime la storica serie di Lady Oscar, shoujo ambientato nel corso della tragica rivoluzione francese e conosciuto ufficialmente col titolo de Le rose di Versailles, riceverà un nuovo adattamento con un film animato.

Il ritorno di Lady Oscar con un nuovo film animato

Emerge anche un primo teaser visual del progetto in corso di sviluppo per celebrare i 50 anni della serie manga scritta e disegnata da Ryoko Ikeda. Eccolo di seguito:

Al momento non possediamo informazioni ulteriori, tuttavia non appena ne avremo di nuove vi informeremo.

Fra le altre novità in seno al cinquantesimo del franchise, il 15 settembre arriverà un volume celebrativo da 160 pagine di cui 80 a colori, galleria di illustrazioni con commento dell’autrice, guida agli episodi, illustrazioni tributo e tanto altro ancora. Cliccate qui per tutti i dettagli in merito.

In più, ricordiamo, sempre in occasione dell’anniversario del manga che ha abbracciato generazioni di lettori è prevista una nuova mostra in Giappone e potete trovare i dettagli cliccando qui.