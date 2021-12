Nel teaser trailer di Halo il primo sguardo alla Spartan Squad

La serie Halo debutterà nel corso del 2022 su Paramount+, il servizio streaming del gruppo ViacomCBS e arriverà anche in Italia attraverso Sky il prossimo anno. Ora, l’account Twitter ufficiale della serie ha pubblicato il teaser trailer di Halo, che verrà mostrato integralmente durante gli The Game Awards. Il teaser offre un primo sguardo alla Spartan Squad.

Guardiamo il teaser trailer di Halo

Basata sulla serie sci-fi di Xbox, la storia è incentrata sulla guerra tra il Comando Spaziale delle Nazioni Unite e la razza aliena conosciuta come Covenant nel lontano futuro del 26° secolo. La serie si concentrerà sull’iconico Master Chief Petty Officer John-117 mentre combatte per salvare l’umanità e portare la pace nella galassia.

Per quanto riguarda il budget della serie va dai 41 milioni di dollari spesi solo nel 2019 a un totale di 200 milioni di dollari per la prima stagione di 10 episodi.

Ecco il teaser del trailer di Halo che ci mostra la Spartan Squad:

Otto Bathurst, già regista di vari episodi di Black Mirror e Peaky Blinders, dirigerà un cast composto da Pablo Schreiber (Master Chief), Natascha McElhone (nei panni della dottoressa Catherine), Bokeem Woodbine (il soldato Soren-066) e Shabana Azmi (che interpreterà l’ammiraglio Margaret Parangosky), Bentley Kalu vestirà i panni e l’armatura dello Spartan Vannack-134, Natasha Culza sarà Spartan Riz-028 e infine Kate Kennedy sarà Spartan Kai-125, oltre a Yerin Ha nel ruolo di un personaggio misterioso di nome Quan Ah.

La serie sarà prodotta da Showtime in collaborazione con 343 Industries e Amblin Entertainment. Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey saranno i produttori esecutivi per conto di Amblin insieme a Steven Kane, produttore di Starship Troopers e Kyle Killen (Awake), oltre a cinque produttori esecutivi che rappresenteranno One Big Picture, Chapter 11 e 343 Industries.

